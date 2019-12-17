Что не так в деле Nginx

Начнем с небольшой предыстории. В марте 2019 г. основатели одного из самых успешных российских IT-стартапов – Игорь Сысоев и Максим Коновалов за $670 млн продали американской F5 Networks компанию NGINX Inc., владеющую крупнейшим в мире оупенсорсным продуктом в области развертывания веб-сервера с одноименным названием Nginx. 4 декабря 2019 г. по факту незаконного отчуждения неустановленными лицами программы Nginx в пользу NGINX Inc. было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 146 УК (нарушение авторских и смежных прав), а 11 декабря 2019 г. на основании постановления следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве в московском офисе NGINX и дома у Сысоева и Коновалова были проведены обыски, Сысоев был допрошен в качестве свидетеля. По версии следствия, софт был создан сотрудником Rambler Сысоевым и все права на служебное произведение принадлежат работодателю, поэтому последующее отчуждение программы носило преступный характер. По версии ООО «Рамблер интернет холдинг», прямой ущерб от преступления составил более 51 млн руб.