Что не так в деле Nginx
В конце прошлой недели российский рынок IT облетела обескураживающая новость о проведении обысков в рамках уголовного дела о нарушении авторских прав компании Rambler на программный продукт Nginx. Похоже, что несколько лет назад Rambler не смог надлежащим образом оформить права на служебное произведение, созданное его бывшим сотрудником Игорем Сысоевым, пропустил сроки для обращения с иском в суд и теперь решил восполнить пробелы за счет сбора дополнительных доказательств в рамках уголовного дела, инициированного чужими руками – офшором Lynwood. Получилось грубо и не очень профессионально, на мой взгляд. Давайте разберемся почему.
Начнем с небольшой предыстории. В марте 2019 г. основатели одного из самых успешных российских IT-стартапов – Игорь Сысоев и Максим Коновалов за $670 млн продали американской F5 Networks компанию NGINX Inc., владеющую крупнейшим в мире оупенсорсным продуктом в области развертывания веб-сервера с одноименным названием Nginx. 4 декабря 2019 г. по факту незаконного отчуждения неустановленными лицами программы Nginx в пользу NGINX Inc. было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 146 УК (нарушение авторских и смежных прав), а 11 декабря 2019 г. на основании постановления следователя ГСУ ГУ МВД России по Москве в московском офисе NGINX и дома у Сысоева и Коновалова были проведены обыски, Сысоев был допрошен в качестве свидетеля. По версии следствия, софт был создан сотрудником Rambler Сысоевым и все права на служебное произведение принадлежат работодателю, поэтому последующее отчуждение программы носило преступный характер. По версии ООО «Рамблер интернет холдинг», прямой ущерб от преступления составил более 51 млн руб.