База авторов «Живого журнала» оказалась в открытом доступе

База авторов «Живого журнала» оказалась в открытом доступеЕе могут использовать для доступа к другим учетным записям блогеров
Данные более 33,7 млн пользователей «Живого журнала» (ЖЖ) оказались в открытом доступе, сообщил у себя в телеграм-канале основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян. База содержит идентификатор пользователя, адрес электронной почты, ссылку на профиль пользователя и пароль от его блога.
Утечка произошла еще в 2014 г., но до сих пор не была достоянием широкой общественности, утверждает Оганесян. Данные продавались на специализированных форумах в даркнете. Оганесян сообщил, что нашел в базе данные о своем блоге и блогах своих друзей. В начале мая, продолжает он, пользователь с именем Винни Тройя (совпадает с именем известного американского исследователя в области кибербезопасности, который обнаружил утечку данных 1,2 млрд пользователей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github в 2019 г.) выложил базу в бесплатный доступ.
Блогеры, выборочно опрошенные «Ведомостями», подтвердили, что их данные, опубликованные в интернете, в 2014 г. были вполне актуальны. «Я проверял базу, мой пароль совпал, все верно», – отметил Александр Попов (ведет блог russos.livejournal.com). 10 мая на своей странице в Facebook он написал, что получил от администрации ЖЖ письмо с рекомендацией изменить пароль на ресурсе в течение пяти дней: объясняется это изменениями требований блог-сервиса к паролям. Такие письма действительно рассылаются, подтвердил технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков.