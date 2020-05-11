База авторов «Живого журнала» оказалась в открытом доступе

Утечка произошла еще в 2014 г., но до сих пор не была достоянием широкой общественности, утверждает Оганесян. Данные продавались на специализированных форумах в даркнете. Оганесян сообщил, что нашел в базе данные о своем блоге и блогах своих друзей. В начале мая, продолжает он, пользователь с именем Винни Тройя (совпадает с именем известного американского исследователя в области кибербезопасности, который обнаружил утечку данных 1,2 млрд пользователей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github в 2019 г.) выложил базу в бесплатный доступ.