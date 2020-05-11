Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии Эксклюзивно по подписке

База авторов «Живого журнала» оказалась в открытом доступе

Ее могут использовать для доступа к другим учетным записям блогеров
Екатерина Кинякина
Сергей Коньков / ТАСС

Данные более 33,7 млн пользователей «Живого журнала» (ЖЖ) оказались в открытом доступе, сообщил у себя в телеграм-канале основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян. База содержит идентификатор пользователя, адрес электронной почты, ссылку на профиль пользователя и пароль от его блога.

Утечка произошла еще в 2014 г., но до сих пор не была достоянием широкой общественности, утверждает Оганесян. Данные продавались на специализированных форумах в даркнете. Оганесян сообщил, что нашел в базе данные о своем блоге и блогах своих друзей. В начале мая, продолжает он, пользователь с именем Винни Тройя (совпадает с именем известного американского исследователя в области кибербезопасности, который обнаружил утечку данных 1,2 млрд пользователей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github в 2019 г.) выложил базу в бесплатный доступ.

Блогеры, выборочно опрошенные «Ведомостями», подтвердили, что их данные, опубликованные в интернете, в 2014 г. были вполне актуальны. «Я проверял базу, мой пароль совпал, все верно», – отметил Александр Попов (ведет блог russos.livejournal.com). 10 мая на своей странице в Facebook он написал, что получил от администрации ЖЖ письмо с рекомендацией изменить пароль на ресурсе в течение пяти дней: объясняется это изменениями требований блог-сервиса к паролям. Такие письма действительно рассылаются, подтвердил технический директор компании Qrator Labs Артем Гавриченков.

Вы видите 37% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных