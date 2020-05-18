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Анатолий Чубайс может войти в совет директоров АФК «Система»

Вероятно, будет востребован его опыт в венчурном финансировании
Валерий Кодачигов
Евгений Разумный / Ведомости

Предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс номинирован в совет директоров АФК «Система» – вопрос о его избрании решит собрание акционеров корпорации, намеченное на 27 июня. Помимо него в совет директоров могут войти бывший зампред правительства Люксембурга Этьен Шнайдер и новый президент «Системы» Владимир Чирахов. Соответственно, по итогам голосования его могут покинуть Жанно Креке и Сергей Боев, сообщает представитель «Системы».

В случае избрания Чубайса совет директоров АФК расширится на одно место, следует из материалов корпорации.

Включение в совет директоров в качестве независимых директоров Этьена Шнайдера и Анатолия Чубайса усилит компетенции этого органа управления, уверен представитель «Системы». Представитель «Роснано» рекомендовал обратиться за комментариями в АФК.

Точки соприкосновения у АФК «Система» и «Роснано» уже есть. В 2012–2017 гг. «Роснано» была миноритарным акционером контролируемого корпорацией Владимира Евтушенкова производителя микроэлектроники «Микрон». В 2015 г. корпорации создали совместный венчурный фонд Rusnano Sistema SICAR, инвестирующий в ИТ-проекты.

Опыт работы в советах директоров сторонних компаний у Чубайса есть. По состоянию на 2018 г. он, в частности, входил в совет американской Tri Alpha Energy, Inc., специализирующейся в области термоядерной энергетики, и Трубной металлургической компании, сказано в отчете «Роснано».

У «Системы» и «Роснано» есть совместный фонд – компетенции Чубайса могут быть востребованы в сфере венчурного инвестирования, считает аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович. Что касается микроэлектронного бизнеса АФК, то там уже все более или менее устоялось – все вопросы решены, партнеры найдены, заключает он.

«Система» испытывает интерес к венчурным проектам – опыт Чубайса в этой сфере может сильно подкрепить компетенции АФК в области венчурного финансирования, считает аналитик «Уралсиба» Константин Белов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных