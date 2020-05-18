Анатолий Чубайс может войти в совет директоров АФК «Система»

У «Системы» и «Роснано» есть совместный фонд – компетенции Чубайса могут быть востребованы в сфере венчурного инвестирования, считает аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович. Что касается микроэлектронного бизнеса АФК, то там уже все более или менее устоялось – все вопросы решены, партнеры найдены, заключает он.