Анатолий Чубайс может войти в совет директоров АФК «Система»Вероятно, будет востребован его опыт в венчурном финансировании
Предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс номинирован в совет директоров АФК «Система» – вопрос о его избрании решит собрание акционеров корпорации, намеченное на 27 июня. Помимо него в совет директоров могут войти бывший зампред правительства Люксембурга Этьен Шнайдер и новый президент «Системы» Владимир Чирахов. Соответственно, по итогам голосования его могут покинуть Жанно Креке и Сергей Боев, сообщает представитель «Системы».
В случае избрания Чубайса совет директоров АФК расширится на одно место, следует из материалов корпорации.
Включение в совет директоров в качестве независимых директоров Этьена Шнайдера и Анатолия Чубайса усилит компетенции этого органа управления, уверен представитель «Системы». Представитель «Роснано» рекомендовал обратиться за комментариями в АФК.
Точки соприкосновения у АФК «Система» и «Роснано» уже есть. В 2012–2017 гг. «Роснано» была миноритарным акционером контролируемого корпорацией Владимира Евтушенкова производителя микроэлектроники «Микрон». В 2015 г. корпорации создали совместный венчурный фонд Rusnano Sistema SICAR, инвестирующий в ИТ-проекты.
Опыт работы в советах директоров сторонних компаний у Чубайса есть. По состоянию на 2018 г. он, в частности, входил в совет американской Tri Alpha Energy, Inc., специализирующейся в области термоядерной энергетики, и Трубной металлургической компании, сказано в отчете «Роснано».
У «Системы» и «Роснано» есть совместный фонд – компетенции Чубайса могут быть востребованы в сфере венчурного инвестирования, считает аналитик «Ренессанс капитала» Александр Венгранович. Что касается микроэлектронного бизнеса АФК, то там уже все более или менее устоялось – все вопросы решены, партнеры найдены, заключает он.
«Система» испытывает интерес к венчурным проектам – опыт Чубайса в этой сфере может сильно подкрепить компетенции АФК в области венчурного финансирования, считает аналитик «Уралсиба» Константин Белов.