Кто крадет корпоративные секреты

Переход офисов на удаленный режим работы спровоцировал рост инцидентов, связанных с предумышленным хищением данных. Это следует из материалов «Ростелекома», с которыми ознакомились «Ведомости». Речь идет только о попытках слива или выноса данных, которые удалось выявить и пресечь, уточняют авторы отчета. По данным проведенного ими опроса, количество таких случаев в марте – июне 2020 г. по сравнению с докарантинным периодом выросло на 25%.