Кто крадет корпоративные секреты

Кто крадет корпоративные секретыВо время карантина попытки вынести их участились на 25%
Переход офисов на удаленный режим работы спровоцировал рост инцидентов, связанных с предумышленным хищением данных. Это следует из материалов «Ростелекома», с которыми ознакомились «Ведомости». Речь идет только о попытках слива или выноса данных, которые удалось выявить и пресечь, уточняют авторы отчета. По данным проведенного ими опроса, количество таких случаев в марте – июне 2020 г. по сравнению с докарантинным периодом выросло на 25%.
«Ростелеком» проводил опрос среди своих корпоративных клиентов – это госструктуры, компании, работающие в ТЭКе, финансовой сфере, предприятия пищевой промышленности, судостроители, телекомоператоры и проч.
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