Минкомсвязи намерено урезать бюджет на беспроводной интернет в деревнях

По плану Минкомсвязи финансирование инфраструктурных проектов в период до 2024 г. включительно может быть урезано примерно на 26,4 млрд руб. Наиболее серьезное сокращение может коснуться проекта по созданию сетей беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах (его бюджет может уменьшиться на 20,6 млрд руб.). Бюджет обеспечения связью автомобильных дорог федерального назначения может сократиться на 3,7 млрд руб. Также на 2 млрд руб. меньше, чем планировалось, может быть потрачено на конверсию радиочастот – т. е. на передачу ресурса, который сейчас используется государственными, в первую очередь силовыми, структурами, коммерческим компаниям связи (это необходимо, в частности, для развертывания в России сотовых сетей пятого поколения, 5G).