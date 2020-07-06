Минкомсвязи намерено урезать бюджет на беспроводной интернет в деревнях

Минкомсвязи намерено урезать бюджет на беспроводной интернет в деревняхВ ведомстве предложили сократить бюджет «Цифровой экономики» на 26 млрд рублей
Минкомсвязи предложило сократить бюджет федерального проекта «Информационная инфраструктура», входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика». Это следует из материалов ведомства, вынесенных на обсуждение профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» 30 июня: с ними ознакомились «Ведомости», их подлинность подтвердили три человека, знакомых с ее участниками.
По плану Минкомсвязи финансирование инфраструктурных проектов в период до 2024 г. включительно может быть урезано примерно на 26,4 млрд руб. Наиболее серьезное сокращение может коснуться проекта по созданию сетей беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах (его бюджет может уменьшиться на 20,6 млрд руб.). Бюджет обеспечения связью автомобильных дорог федерального назначения может сократиться на 3,7 млрд руб. Также на 2 млрд руб. меньше, чем планировалось, может быть потрачено на конверсию радиочастот – т. е. на передачу ресурса, который сейчас используется государственными, в первую очередь силовыми, структурами, коммерческим компаниям связи (это необходимо, в частности, для развертывания в России сотовых сетей пятого поколения, 5G).