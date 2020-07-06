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Минкомсвязи намерено урезать бюджет на беспроводной интернет в деревнях

В ведомстве предложили сократить бюджет «Цифровой экономики» на 26 млрд рублей
Екатерина Кинякина Валерий Кодачигов
Андрей Гордеев / Ведомости

Минкомсвязи предложило сократить бюджет федерального проекта «Информационная инфраструктура», входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика». Это следует из материалов ведомства, вынесенных на обсуждение профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика» 30 июня: с ними ознакомились «Ведомости», их подлинность подтвердили три человека, знакомых с ее участниками.

По плану Минкомсвязи финансирование инфраструктурных проектов в период до 2024 г. включительно может быть урезано примерно на 26,4 млрд руб. Наиболее серьезное сокращение может коснуться проекта по созданию сетей беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах (его бюджет может уменьшиться на 20,6 млрд руб.). Бюджет обеспечения связью автомобильных дорог федерального назначения может сократиться на 3,7 млрд руб. Также на 2 млрд руб. меньше, чем планировалось, может быть потрачено на конверсию радиочастот – т. е. на передачу ресурса, который сейчас используется государственными, в первую очередь силовыми, структурами, коммерческим компаниям связи (это необходимо, в частности, для развертывания в России сотовых сетей пятого поколения, 5G).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных