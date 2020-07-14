Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

Правовая неопределенность возникла в связи с вступлением в силу 2 июля приказа Минфина, регламентирующего компетенции таможенных органов, говорится в обращении РАТЭК. Приказ предписывает оформлять подакцизные товары исключительно ЦАТ и руководствуясь только кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Ранее таможенники руководствовались как товарными кодами, так и описанием товаров, поясняет Гуськов. Но получилось так, что под один код с пультами попадают гаджеты для нагревания табака, представляющие собой электронные устройства, используемые для образования табачного пара, вдыхаемого потребителем (в просторечии – электронные сигареты). По словам Гуськова, из-за этого сейчас оформить ввоз в Россию пультов невозможно ни на ЦАТ (поскольку эти устройства не облагаются акцизом), ни на обычной таможне. Это может создать препятствия при осуществлении внешнеэкономической деятельности, а в отдельных случаях делает невозможным декларирование товаров, предупреждает РАТЭК Силуанова.