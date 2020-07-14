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Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

Это чревато прекращением поставок на рынок телевизоров российской сборки
Екатерина Кинякина
Ярослав Чингаев для Ведомостей

Пульты дистанционного управления (ДУ) для телевизоров и других устройств попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), хотя они в отличие, к примеру, от алкоголя и табака не являются подакцизными. Это следует из письма ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК, направленного главе Минфина Антону Силуанову. С ним ознакомились «Ведомости», подлинность письма подтвердил представитель РАТЭК Антон Гуськов. В Минфине получение письма подтвердили.

Правовая неопределенность возникла в связи с вступлением в силу 2 июля приказа Минфина, регламентирующего компетенции таможенных органов, говорится в обращении РАТЭК. Приказ предписывает оформлять подакцизные товары исключительно ЦАТ и руководствуясь только кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Ранее таможенники руководствовались как товарными кодами, так и описанием товаров, поясняет Гуськов. Но получилось так, что под один код с пультами попадают гаджеты для нагревания табака, представляющие собой электронные устройства, используемые для образования табачного пара, вдыхаемого потребителем (в просторечии – электронные сигареты). По словам Гуськова, из-за этого сейчас оформить ввоз в Россию пультов невозможно ни на ЦАТ (поскольку эти устройства не облагаются акцизом), ни на обычной таможне. Это может создать препятствия при осуществлении внешнеэкономической деятельности, а в отдельных случаях делает невозможным декларирование товаров, предупреждает РАТЭК Силуанова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных