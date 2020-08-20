Как конкуренты теснят Intel

В 2018 г. Intel искала нового гендиректора. Главной задачей, которую ставили перед новичком, Бобом Своном, было не дать конкурентам догнать и перегнать компанию. Прошло два года. Intel по-прежнему никак не наберет темп в гонке, в которой компании уменьшают размер процессоров и увеличивают их мощность. Гендиректор только-только налаживает выпуск 10-нанометровых чипов. Компания 24 июля опубликовала отчет за II квартал и признала, что переход на техпроцесс 7 нм откладывается еще на шесть месяцев. Первый графический процессор выйдет не ранее конца 2021 г., а первый чип для настольных компьютеров – не ранее конца 2022 г. С учетом прошлых задержек отставание от первоначального плана составляет уже год.