Как конкуренты теснят Intel

Как конкуренты теснят IntelИ преодолеет ли гендиректор Боб Свон трудности с выпуском новых процессоров
Гендиректор Intel уверен, что его компания, которая постоянно опаздывает с выпуском новых процессоров, все же догонит конкурентов
В 2018 г. Intel искала нового гендиректора. Главной задачей, которую ставили перед новичком, Бобом Своном, было не дать конкурентам догнать и перегнать компанию. Прошло два года. Intel по-прежнему никак не наберет темп в гонке, в которой компании уменьшают размер процессоров и увеличивают их мощность. Гендиректор только-только налаживает выпуск 10-нанометровых чипов. Компания 24 июля опубликовала отчет за II квартал и признала, что переход на техпроцесс 7 нм откладывается еще на шесть месяцев. Первый графический процессор выйдет не ранее конца 2021 г., а первый чип для настольных компьютеров – не ранее конца 2022 г. С учетом прошлых задержек отставание от первоначального плана составляет уже год.
После этой новости акции Intel рухнули почти на 16%.
А котировки акций конкурентов растут. Впервые в истории акции самого опасного из них, AMD, 24 июля на закрытие торгов стоили дороже, чем у Intel. 7-нанометровые процессоры на архитектуре Zen 2 AMD выпустила еще год назад, а недавно анонсировала 7-нанометровый процессор для настольных компьютеров. Но скачки котировок пока чисто символическое событие: капитализация Intel – более $200 млрд – почти вчетверо больше, чем у AMD. Intel оказалась среди выигравших от пандемии. Массовый переход на удаленную работу увеличил спрос на ее продукцию. Прибыль во II квартале выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $5,11 млрд, превысив ожидания аналитиков.
Intel нашла виновника отставания в разработке чипов следующего поколения. В конце июля совет директоров уволил технического директора Мёрти Рендучинталу. Когда-то его переманили в компанию за огромные деньги почти одновременно со Своном, и он считался в ней вторым человеком. Теперь инженерный отдел, за который отвечал Рендучинтала, будет разделен на пять частей: отдел технического развития; производство; инженерное проектирование; архитектура, ПО и графика; цепочка поставок.