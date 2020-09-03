Создание квантовых сенсоров в России может быть заморожено

Создание квантовых сенсоров в России может быть замороженоЧиновники хотят сократить бюджет, выделенный «Ростеху» на их разработку
Россия может остаться без квантовых сенсоров, если бюджет, выделенный государством на разработку этой технологии, будет секвестирован. Об этом говорится в письме директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили человек, близкий к «Ростеху», и федеральный чиновник. При сокращении бюджетной поддержки программы до 7 млрд руб. средств хватит только на проведение научно-исследовательских работ – однако поставить выпуск квантовых сенсоров на поток и даже создать их промышленные образцы не получится, предупреждает представитель «Ростеха».
Сенсоры – одно из самых перспективных направлений рынка квантовых технологий. Квантовые датчики позволят сверхточно измерять различные физические величины – время, расстояние, скорость и т. д. Такие сенсоры можно будет использовать в системах спутниковой и наземной связи, а также на сотовых сетях. Они позволят определять положения спутников, баллистических ракет, самолетов, подводных лодок, скорость и направление передвижения беспилотных автомобилей.