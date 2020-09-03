Создание квантовых сенсоров в России может быть заморожено

Россия может остаться без квантовых сенсоров, если бюджет, выделенный государством на разработку этой технологии, будет секвестирован. Об этом говорится в письме директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили человек, близкий к «Ростеху», и федеральный чиновник. При сокращении бюджетной поддержки программы до 7 млрд руб. средств хватит только на проведение научно-исследовательских работ – однако поставить выпуск квантовых сенсоров на поток и даже создать их промышленные образцы не получится, предупреждает представитель «Ростеха».