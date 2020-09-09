IT-гигант Baidu намерен привлечь $2 млрд для своего биотехнологического стартапа

IT-гигант Baidu намерен привлечь $2 млрд для своего биотехнологического стартапаНа фоне пандемии инвестиции в цифровое здравоохранение в мире растут
Китайская компания Baidu, которой принадлежит одноименный поисковик (лидер в Китае), ведет переговоры с инвесторами о привлечении $2 млрд в течение трех лет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. Инвестиции пойдут на развитие стартапа, который с помощью искусственного интеллекта (ИИ) будет разрабатывать новые лекарства и диагностировать заболевания на расстоянии.
При этом, по информации источников, сама Baidu не возьмет на себя роль инвестора с контрольным пакетом. Название стартапа пока не выбрано, но известно, что основатель и председатель совета директоров Baidu Робин Ли принимает личное участие в проекте, идея которого возникла полгода назад.
Планы Baidu вписываются в общую картину роста интереса инвесторов к сектору здравоохранения, и в частности к биотехнологиям и цифровому сегменту. Многие компании на фоне переполненности больниц из-за пандемии и нежелания людей выходить из дома без особой необходимости стали предлагать услуги дистанционной диагностики, причем как врачами, так и компьютерными программами с ИИ. Индекс Гонконгской биржи Hang Seng Healthcare, в который входят компании сектора здравоохранения, вырос за последние пять месяцев примерно на 40%, в то время как общий биржевой индекс Hang Seng Index вырос чуть больше чем на 6%. По данным консалтинговой фирмы Frost & Sullivan, объем рынка дистанционных медицинских услуг в Китае к 2024 г. вырастет на 39,8% до $35,39 млрд. Количество пользователей этих услуг в стране в 2020 г. вырастет до 496 млн с 380 млн в 2019 г.
У других китайских IT-гигантов уже есть свои начинания в области цифрового здравоохранения: у крупнейшего в мире дистрибутора онлайн-игр и разработчика приложения WeChat компании Tencent есть сервис WeDoctor, а у крупнейшего в мире маркетплейса Alibaba – Alibaba Health. Есть и цифровые медицинские компании, не связанные с IT: популярный сервис Ping An Good Doctor является подразделением китайского страхового гиганта Ping An Insurance. Однако, по словам источников, сервис Baidu будет больше ориентирован на такие области, как разработка новых лекарств и ранняя диагностика опухолей, в чем помогут мощные алгоритмы ИИ.
WeDoctor вырос из простого сервиса записи к врачу и сегодня работает в четырех сегментах: собственно здравоохранение (в том числе услуги дистанционной диагностики с применением ИИ), облачное хранение медицинских данных, медицинское страхование и фармацевтика. Сервис сотрудничает примерно с 3000 больниц, 250 000 врачей, 15 000 аптек и имеет месячную активную аудиторию около 30 млн человек. Стартап уже привлек $1,34 млрд инвестиций и планирует в этом году привлечь еще $700–800 млн в ходе первичного размещения акций на Гонконгской бирже. Аналитики оценивают стартап в $4,1–6,8 млрд. South China Morning Post со ссылкой на источник, знакомый с финансовой отчетностью WeDoctor, прогнозирует выход сервиса на прибыль к 2022 г.
Акции Ping An Good Doctor, которые сервис разместил на Гонконгской бирже весной 2018 г., выросли с начала года на 86,6%. До размещения акций сервис привлек $500 млн, во время размещения – $1,19 млрд, и, по данным инвестбанка China Renaissance, первую прибыль Ping An Good Doctor принесет к 2022 г., как и конкурент WeDoctor. Но в отличие от конкурента Ping An Good Doctor полагается в основном не на ИИ, а на команду сотрудничающих с сервисом врачей. Сервис работает в четырех сегментах: услуги семейного врача, безрецептурные лекарственные препараты, товары для здоровья и здорового питания и управление программами медобслуживания. Месячная активная аудитория сервиса составляет около 70 млн человек. Акции Alibaba Health выросли с начала года на Гонконгской бирже на 114,2%.
При этом аналитики отмечают относительную зрелость китайского рынка цифрового здравоохранения, и в частности сегмента медицинских компаний, использующих ИИ. В настоящее время на рынке существует 129 таких компаний, не считая те, которые занимаются генетикой. Пик инвестиций в такие компании в Китае пришелся на 2018 г., и с тех пор объемы инвестиций снижаются. В мире же пик инвестиций в медицинский ИИ пришелся на III квартал 2019 г., но и последние три квартала объем инвестиций увеличивается.