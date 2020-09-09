IT-гигант Baidu намерен привлечь $2 млрд для своего биотехнологического стартапа

Планы Baidu вписываются в общую картину роста интереса инвесторов к сектору здравоохранения, и в частности к биотехнологиям и цифровому сегменту. Многие компании на фоне переполненности больниц из-за пандемии и нежелания людей выходить из дома без особой необходимости стали предлагать услуги дистанционной диагностики, причем как врачами, так и компьютерными программами с ИИ. Индекс Гонконгской биржи Hang Seng Healthcare, в который входят компании сектора здравоохранения, вырос за последние пять месяцев примерно на 40%, в то время как общий биржевой индекс Hang Seng Index вырос чуть больше чем на 6%. По данным консалтинговой фирмы Frost & Sullivan, объем рынка дистанционных медицинских услуг в Китае к 2024 г. вырастет на 39,8% до $35,39 млрд. Количество пользователей этих услуг в стране в 2020 г. вырастет до 496 млн с 380 млн в 2019 г.