IT-гигант Baidu намерен привлечь $2 млрд для своего биотехнологического стартапа

У других китайских IT-гигантов уже есть свои начинания в области цифрового здравоохранения: у крупнейшего в мире дистрибутора онлайн-игр и разработчика приложения WeChat компании Tencent есть сервис WeDoctor, а у крупнейшего в мире маркетплейса Alibaba – Alibaba Health. Есть и цифровые медицинские компании, не связанные с IT: популярный сервис Ping An Good Doctor является подразделением китайского страхового гиганта Ping An Insurance. Однако, по словам источников, сервис Baidu будет больше ориентирован на такие области, как разработка новых лекарств и ранняя диагностика опухолей, в чем помогут мощные алгоритмы ИИ.