Минкомсвязи предложило проконтролировать цифровизацию госкомпаний

Минкомсвязи предложило проконтролировать цифровизацию госкомпанийВ частности, министерство хочет согласовывать стратегии цифрового развития
Минцифры предложило наделить министерство полномочиями по согласованию цифровых стратегий госкомпаний, следует из методических рекомендаций по цифровой трансформации, разработанных Минцифры и направленных на согласование в Минэкономразвития, Минфин, Росимущество и в другие ведомства. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», представители Минэкономразвития и Росимущества подтвердили его получение.
В предыдущей версии рекомендаций было положение о ежегодном контроле реализации Минцифры стратегий цифровой трансформации госкомпаний. Теперь министерство планирует получить новые полномочия, пояснил представитель Минцифры.
Методические рекомендации – инструмент, который поможет скоординировать работу по цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики, пояснил «Ведомостям» замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин. Они разработаны в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» и будут вынесены на президиум правкомиссии по цифровому развитию до 25 сентября, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. Также до конца месяца Минцифры, Минфин и Росимущество должны будут направить в правительство проекты директив, которые определят порядок исполнения рекомендаций и пул компаний, которые должны будут приступить к их выполнению уже до конца 2020 г.
Стратегии на период не менее пяти лет госкомпании будут разрабатывать сами в соответствии с рекомендациями, объяснил Паршин. В рекомендациях описаны показатели, по которым будет оцениваться реализация стратегии цифровой трансформации. Например, показатель цифровой зрелости (степень готовности к использованию технологий), увеличение выручки за счет цифровой трансформации, внедрение отечественного софта, число сотрудников, которые активно используют цифровые решения, инициативы по применению искусственного интеллекта, использование облачных решений и др.
Обновленные рекомендации были опробованы в нескольких компаниях, в том числе в РЖД, «Аэрофлоте», «Почте России» и «Газпромнефти», и были доработаны с учетом специфики различных отраслей, пояснили в Минцифры.
Вопрос о том, какое регулирование будет эффективнее в данном случае, директивное или нормативное, требует проработки, заявил представитель Росимущества. Необходимость согласовывать стратегию цифровизации с Минцифры стоило бы прописать в нормативном правовом акте, отмечает директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. В противном случае рекомендации и стратегии не являются обязательными к исполнению, считает он.
Требование согласования итогового документа, с одной стороны, вызвано неудовлетворенностью качеством предыдущих стратегий трансформации, а с другой – тем, что цифровизацию госкомпаний нужно будет увязывать с программами импортозамещения, на которые накладываются жесткие требования по переходу на российское ПО и отчасти оборудование, отметил директор технологической практики KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев.