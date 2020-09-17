Минкомсвязи предложило проконтролировать цифровизацию госкомпаний

Методические рекомендации – инструмент, который поможет скоординировать работу по цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики, пояснил «Ведомостям» замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин. Они разработаны в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» и будут вынесены на президиум правкомиссии по цифровому развитию до 25 сентября, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. Также до конца месяца Минцифры, Минфин и Росимущество должны будут направить в правительство проекты директив, которые определят порядок исполнения рекомендаций и пул компаний, которые должны будут приступить к их выполнению уже до конца 2020 г.