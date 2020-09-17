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Минкомсвязи предложило проконтролировать цифровизацию госкомпаний

В частности, министерство хочет согласовывать стратегии цифрового развития
Екатерина Кинякина Татьяна Исакова
Евгений Разумный / Ведомости

Минцифры предложило наделить министерство полномочиями по согласованию цифровых стратегий госкомпаний, следует из методических рекомендаций по цифровой трансформации, разработанных Минцифры и направленных на согласование в Минэкономразвития, Минфин, Росимущество и в другие ведомства. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», представители Минэкономразвития и Росимущества подтвердили его получение.

В предыдущей версии рекомендаций было положение о ежегодном контроле реализации Минцифры стратегий цифровой трансформации госкомпаний. Теперь министерство планирует получить новые полномочия, пояснил представитель Минцифры.

Методические рекомендации – инструмент, который поможет скоординировать работу по цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики, пояснил «Ведомостям» замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин. Они разработаны в рамках реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» и будут вынесены на президиум правкомиссии по цифровому развитию до 25 сентября, сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. Также до конца месяца Минцифры, Минфин и Росимущество должны будут направить в правительство проекты директив, которые определят порядок исполнения рекомендаций и пул компаний, которые должны будут приступить к их выполнению уже до конца 2020 г.

Стратегии на период не менее пяти лет госкомпании будут разрабатывать сами в соответствии с рекомендациями, объяснил Паршин. В рекомендациях описаны показатели, по которым будет оцениваться реализация стратегии цифровой трансформации. Например, показатель цифровой зрелости (степень готовности к использованию технологий), увеличение выручки за счет цифровой трансформации, внедрение отечественного софта, число сотрудников, которые активно используют цифровые решения, инициативы по применению искусственного интеллекта, использование облачных решений и др.

Обновленные рекомендации были опробованы в нескольких компаниях, в том числе в РЖД, «Аэрофлоте», «Почте России» и «Газпромнефти», и были доработаны с учетом специфики различных отраслей, пояснили в Минцифры.

Вопрос о том, какое регулирование будет эффективнее в данном случае, директивное или нормативное, требует проработки, заявил представитель Росимущества. Необходимость согласовывать стратегию цифровизации с Минцифры стоило бы прописать в нормативном правовом акте, отмечает директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. В противном случае рекомендации и стратегии не являются обязательными к исполнению, считает он.

Требование согласования итогового документа, с одной стороны, вызвано неудовлетворенностью качеством предыдущих стратегий трансформации, а с другой – тем, что цифровизацию госкомпаний нужно будет увязывать с программами импортозамещения, на которые накладываются жесткие требования по переходу на российское ПО и отчасти оборудование, отметил директор технологической практики KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных