В России могут запретить шифрование интернет-сайтов

По экспертным оценкам, в последнее время растет число случаев использования маскирующих протоколов, позволяющих скрыть фактические сетевые адреса устройств от внешних систем и протоколов шифрования, и все большее распространение получают протоколы с применением криптографических алгоритмов и методов шифрования TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS), говорится в пояснительной записке к поправкам Минцифры. Поддержка ESNI в браузерах появилась недавно, TLS используется сервисом Cloudflare, который обслуживает несколько миллионов сайтов, например Uber или Avito, а вот DoH только набирает популярность (например, такой протокол используется в мессенджере Telegram), рассуждает автор проекта «Эшер II» и бывший гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин. Протоколы используются ресурсами не только для того, чтобы обойти закон, но и в первую очередь чтобы защитить пользователей от мошенников, продолжает он. Без протоколов шифрования можно обнаружить весь цифровой след пользователя, поясняет он.