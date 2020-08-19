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Минкомсвязи определилось с требованиями к социально значимым сайтам

Доступ к ним будет обеспечиваться бесплатно в рамках проекта «Доступный интернет»
Екатерина Кинякина
По оценке РСПП, контент для большинства сайтов, подключение к которым предполагается сделать бесплатным, загружается из-за границы /Евгений Разумный / Ведомости

Чтобы попасть в перечень социально значимых сайтов, ресурсы должны использовать доменную зону .ru, .рф, .su, .дети, быть созданными и находиться на территории РФ при доле иностранного капитала не более 20%, а также не менее 50% аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ. Об этом говорится в письме, которое замминистра связи Олег Иванов направил президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его отправку подтвердил представитель Минкомсвязи.

Идею предоставить бесплатный доступ к части интернет-ресурсов огласил президент Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию 15 января 2020 г. Операторы связи должны будут организовать возможность бесплатного доступа в интернет к ограниченному перечню социально значимых сайтов даже при нулевом балансе на счете абонента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных