Минкомсвязи определилось с требованиями к социально значимым сайтам

Чтобы попасть в перечень социально значимых сайтов, ресурсы должны использовать доменную зону .ru, .рф, .su, .дети, быть созданными и находиться на территории РФ при доле иностранного капитала не более 20%, а также не менее 50% аудитории должно иметь доступ к ресурсу с территории РФ. Об этом говорится в письме, которое замминистра связи Олег Иванов направил президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его отправку подтвердил представитель Минкомсвязи.