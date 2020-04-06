Минкомсвязи утвердило список социально значимых сайтов с бесплатным доступом
В России до 1 июля будет проводиться эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым сайтам. Такой приказ подписал министр связи Максут Шадаев. В перечень сайтов вошел 391 ресурс, в их числе – социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», государственные сервисы, агрегаторы и маркетплейсы, сайты банков и сервисы поиска работы.
Вот некоторые из социально значимых сайтов:
социальные сети «В контакте», «Одноклассники», «Мой мир», LiveJournal. В спискок также попали форумы любителей дачи Forumhouse.ru и 7dach.ru, сайты рецептов «Повар.ру» и «Едим дома», а также сервис «Барахла.нет»;
поиск, почта и новостные агрегаторы от «Яндекса», Mail.ru и «Рамблера»;
сайты эфирных телеканалов, информационные агентства ТАСС и МИА «Россия сегодня»; «Российская газета», «Коммерсантъ», «РБК», РИА ФАН и другие издания;
магазины AliExpress, Ozon, «Беру!», сервисы объявлений «Юла» и «Барахла.нет»;
сервисы доставки «Яндекс.Еда», Delivery Club и «Утконос»;
картографические сервисы «Яндекс Карты», «2ГИС», а также сайт РЖД;
сайты банков и платежной системы «Яндекс.Денег»;
научные сайты («Киберленинка», N+1), сайты музеев и учреждений культуры;
автомобильные порталы «Рамблера»;
сайты правительства, парламента, федеральных министерств, картотеки судов.
Спустя месяц после публикации приказа Минкомсязи большинство сервисов должны представить отдельные, бесплатные версии сайтов. На них согласно приказу не должны работать функции потокового видео, а адреса бесплатных сайтов должны быть согласованы с Минкомсвязи. Это требование не распространяется на сайты, связанные с наукой, культурой и здоровьем.
В эксперименте участвуют пять операторов – «МТС», «Мегафон», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Ростелеком» и «Эр-телеком холдинг» (бренд Дом.ру). Операторы должны обеспечивать скорость доступа к социально значимым сайтам не ниже 10 Мбит/с. Если тариф предусматривает большую скорость, то операторы имеют право урезать ее до 10 Мбит/с.
Идею предоставить бесплатный доступ к части интернет-ресурсов огласил президент Владимир Путин во время обращении к Федеральному собранию 15 января 2020 г. Позднее и. о. министра связи Константин Носков заявил, что договорился с крупнейшими операторами об открытии с 1 марта бесплатного доступа к сайтам госуслуг. Однако Минкомсвязи вовремя не согласовало с Федеральной антимонопольной службой и Минфином законодательный механизм, который бы позволил обязать операторов не взимать плату за доступ к сайтам.
«Вымпелком» еще до начала эксперимента тестировал бесплатный доступ к сайтам. В конце марта он выпустил мобильное приложение «Куб!», в котором собраны государственные и медицинские сайты. Трафик через приложение «Куб!» для абонентов «Вымпелкома» не тарифицируется. Человек, близкий к «Вымпелкому», заявлял, что «Куб!» – это один из способов выполнить требования государства по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам.