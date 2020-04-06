Идею предоставить бесплатный доступ к части интернет-ресурсов огласил президент Владимир Путин во время обращении к Федеральному собранию 15 января 2020 г. Позднее и. о. министра связи Константин Носков заявил, что договорился с крупнейшими операторами об открытии с 1 марта бесплатного доступа к сайтам госуслуг. Однако Минкомсвязи вовремя не согласовало с Федеральной антимонопольной службой и Минфином законодательный механизм, который бы позволил обязать операторов не взимать плату за доступ к сайтам.