«Вымпелком» тестирует бесплатный доступ к социально значимым ресурсам

Человек, близкий к «Вымпелкому», утверждает, что «Куб!» – один из способов выполнить требования государства по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, это предложил в обращении к Федеральному собранию 15 января президент Владимир Пути. Чуть позже и. о. министра связи Константин Носков договорился с крупнейшими операторами, что они за свой счет обеспечат доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти с 1 марта 2020 г.