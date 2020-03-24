«Вымпелком» тестирует бесплатный доступ к социально значимым ресурсам
«Вымпелком» предложил тестовую платформу для бесплатного доступа к ресурсам госструктур – приложение «Куб!». Оно работает пока только на смартфонах с Android – версию для iPhone оператор обещает выпустить позже.
Приложение содержит ссылки более чем на 300 сайтов различных органов власти, распределенные по темам; отдельный раздел посвящен эпидемии коронавируса. По словам представителей «Вымпелкома», установить программу может любой желающий, но бесплатный доступ к госресурсам будет только у его абонентов. Актуальную версию приложения разработчики загрузили в магазин Google Play Market 19 марта.
Представитель «Вымпелкома» называет создание приложения актуальным шагом в дополнение к мерам противодействия распространению коронавируса. Трафик приложения для абонентов оператора останется бесплатным и после окончания эпидемии, заверил он.
Человек, близкий к «Вымпелкому», утверждает, что «Куб!» – один из способов выполнить требования государства по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, это предложил в обращении к Федеральному собранию 15 января президент Владимир Пути. Чуть позже и. о. министра связи Константин Носков договорился с крупнейшими операторами, что они за свой счет обеспечат доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти с 1 марта 2020 г.
Операторы оценивали потери от предоставления бесплатного доступа к сайтам в 150 млрд руб. в год, а долю трафика с социально значимых сервисов в общем трафике – в 15%. 11 марта министр связи Максут Шадаев заявил, что ведомство не обсуждает выплату операторам компенсаций за социальный доступ.
По словам министра, перечень ресурсов будет составлен на основе обсуждаемых сейчас критериев. В него будут включены не только портал госуслуг и сайты ведомств, но и отечественные социальные сети, мессенджеры, сервисы заказа еды и отдельные СМИ. По оценке Минкомсвязи, доля этих ресурсов в интернет-трафике не превышает 10%.
В начале марта стало известно, что Минкомсвязи готовит поправки в закон «О связи», предусматривающие возможность бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам. В нем будут назначены сроки появления бесплатного доступа и описаны критерии социально значимых сайтов, а также обязанности операторов, говорила замминистра связи Людмила Бокова. Изменения в закон потребовались, поскольку сейчас он не предусматривает безвозмездного доступа к интернет-ресурсам, объясняла она.
МТС также обдумывает различные варианты и форматы обеспечения абонентов бесплатным доступом к социально значимым интернет-ресурсам, говорит ее представитель Алексей Меркутов. Возможно, он будет предоставляться через приложение «Мой МТС». По данным Google Play, его установили более 10 млн раз. По данным МТС, в IV квартале прошлого года приложением воспользовалось более 20 млн человек.
Представитель Tele2 Дарья Колесникова говорит, что компания прорабатывает проект бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Хотя у Tele2 нет работающего решения для бесплатного доступа, с 17 марта оператор не тарифицирует трафик с сайта стопкоронавирус.рф, заключила она.