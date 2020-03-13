Бесплатный интернет будет узаконен
Минкомсвязи готовит поправки в закон «О связи», предусматривающие возможность бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам. Информацию об этом министерство опубликовало на федеральном портале правовой информации, сам законопроект должен быть подготовлен к 26 марта.
В обращении к Федеральному собранию 15 января президент Владимир Путин предложил обеспечить граждан бесплатным доступом к социально значимым российским интернет-сервисам. Чуть позже и. о. министра связи Константин Носков договорился с крупнейшими операторами, что они за свой счет обеспечат доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти с 1 марта 2020 г. Однако Минкомсвязи не удалось вовремя согласовать необходимый для этого проект постановления правительства с Федеральной антимонопольной службой и Минфином, писал ранее «Коммерсантъ».
Теперь сроки, критерии социально-значимых сайтов, а также обязанности операторов будут прописаны в законе «О связи». Минкомсвязи работает над проектом поправок, передала «Ведомостям» через пресс-службу замминистра связи Людмила Бокова: изменения в закон потребовались, поскольку сейчас он не предусматривает безвозмездного доступа к интернет-ресурсам. У правительства нет полномочий обязать операторов нести такие расходы, объясняет руководитель юридического департамента AVG Capital Partners Эльдар Назмутдинов. Услуги связи по умолчанию носят возмездный характер, говорит руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, и если кто-то их оказывает, то потребитель должен за них платить. Исключения из правила должны быть закреплены в законе, замечает он.
Ранее операторы оценивали потери от предоставления бесплатного доступа к сайтам в 150 млрд руб. в год, а долю трафика с социально значимых сервисов в 15%. 11 марта министр связи Максут Шадаев заявил, что ведомство не обсуждает выплату операторам компенсаций за социальный доступ. По его словам, перечень конкретных ресурсов будет составлен на основе обсуждаемых сейчас критериев. В него будут включены не только портал госуслуг и сайты ведомств, но и отечественные соцсети, мессенджеры, сервисы заказа еды и отдельные СМИ. По оценке Минкомсвязи, доля этих ресурсов в интернет-трафике не превышает 10%.
Щедрость государства, предлагающего обеспечить гражданам бесплатный доступ к интернет-ресурсам, – это щедрость за счет операторов, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.