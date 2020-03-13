Бесплатный интернет будет узаконен

Ранее операторы оценивали потери от предоставления бесплатного доступа к сайтам в 150 млрд руб. в год, а долю трафика с социально значимых сервисов в 15%. 11 марта министр связи Максут Шадаев заявил, что ведомство не обсуждает выплату операторам компенсаций за социальный доступ. По его словам, перечень конкретных ресурсов будет составлен на основе обсуждаемых сейчас критериев. В него будут включены не только портал госуслуг и сайты ведомств, но и отечественные соцсети, мессенджеры, сервисы заказа еды и отдельные СМИ. По оценке Минкомсвязи, доля этих ресурсов в интернет-трафике не превышает 10%.