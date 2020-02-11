Операторы оценили убытки от «Доступного интернета» в 150 млрд рублей в год
Операторы связи и интернет-компании потребуют от государства компенсацию за предоставление бесплатного доступа к социально значимым сайтам, пишет газета «Коммерсантъ». Такое решение приняла комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ. Она направит свои предложения премьер-министру Михаилу Мишустину.
Убытки РСПП оценивает в более чем 150 млрд руб. в год. В целом доходы операторов в 2019 г. составили 450 млрд руб., отмечает газета. Комиссия предлагает создать единый реестр значимых интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор. При этом предлагается сохранить плату за доступ к сети оператора и прекращать доступ в случае абонентской задолженности.
Предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» предложил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Операторы связи поддержали инициативу президента. Они заявляля, что эта идея «понятна и технически реализуема». Суть в том, чтобы при использовании таких ресурсов пользователям не приходилось платить за трафик.
В конце января Минкомсвязи объявило, что с 1 марта доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти в России будет бесплатным — зайти на эти сайты можно будет и при нулевом балансе, трафик не будет тарифицироваться. Окончательный список таких интрнет-сервисов Минкомсвязи планирует подготовить к концу февраля. В ведомстве не исключают, что бесплатными также могут стать соцсети и поисковики. В этом случае операторам могут компенсировать затраты на отключение тарификации для этих сайтов.