Операторы оценили убытки от «Доступного интернета» в 150 млрд рублей в год

В конце января Минкомсвязи объявило, что с 1 марта доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти в России будет бесплатным — зайти на эти сайты можно будет и при нулевом балансе, трафик не будет тарифицироваться. Окончательный список таких интрнет-сервисов Минкомсвязи планирует подготовить к концу февраля. В ведомстве не исключают, что бесплатными также могут стать соцсети и поисковики. В этом случае операторам могут компенсировать затраты на отключение тарификации для этих сайтов.