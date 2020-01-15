Путин обещал бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам

Большая четверка операторов связи поддержала президентскую инициативу. «Доступ к ресурсам интернета для максимального количества жителей России – это залог прогрессивного развития страны и поддержания ее конкурентоспособности в будущем», – заявил, например, представитель «Вымпелкома». «Мы считаем, что данная инициатива [президента] созвучна тем продуктовым решениям, которые Tele2 предложила своим клиентам в рамках новой стратегии, – заявил представитель этого оператора. – Мы стараемся сделать важные сервисы максимально доступными для всех категорий абонентов».