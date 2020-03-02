Правительство не успело внедрить бесплатный доступ к социально значимым сайтам
Минкомсвязи не удалось согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его данным, проект раскритиковали Минфин и ФАС. Минфин предупреждает, что из-за нововведения увеличится нагрузка на бюджет и снизятся налоговые поступления от операторов, у которых сократятся доходы от оказания услуг. ФАС считает, что нельзя лишать операторов права приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты и не следует прописывать в постановлении предложение возместить операторам расходы на бесплатный доступ к коммерческим социально значимым ресурсам, так как их перечень пока не определен, рассказал источник.
По данным издания, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ предлагают оставить операторам право взимать ежемесячную плату при поддержании бесплатного доступа к социальным сервисам. Комиссия РСПП также предлагает определить скорость передачи данных и объем.
Некоторые операторы были готовы предоставить бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти уже с 1 марта, напоминает «Коммерсантъ», но теперь компании говорят, что смогут приступить к обеспечению бесплатного доступа к сайтам только после того, как изменения в законодательство вступят в силу.
Минкомсвязи планирует утвердить список бесплатных ресурсов к апрелю, а к 1 июля совместно с Минфином подготовить проект постановления о возмещении затрат операторов на обеспечение бесплатного доступа к коммерческим социально значимым сервисам, говорится в проекте министерства. Ведомство оценивает затраты в 5,7 млрд руб. в год, а интернет-компании и сотовые операторы говорят о расходах в 150 млрд руб. ежегодно, отмечает «Коммерсантъ».