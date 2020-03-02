Правительство не успело внедрить бесплатный доступ к социально значимым сайтам

Минкомсвязи не удалось согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта бесплатного доступа россиян к социально значимым интернет-ресурсам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его данным, проект раскритиковали Минфин и ФАС. Минфин предупреждает, что из-за нововведения увеличится нагрузка на бюджет и снизятся налоговые поступления от операторов, у которых сократятся доходы от оказания услуг. ФАС считает, что нельзя лишать операторов права приостанавливать оказание услуг в случае неоплаты и не следует прописывать в постановлении предложение возместить операторам расходы на бесплатный доступ к коммерческим социально значимым ресурсам, так как их перечень пока не определен, рассказал источник.