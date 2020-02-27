Доступ к сервисам заказа такси может стать бесплатным
Сервисы заказа такси могут быть включены в список социально значимых российских интернет-ресурсов, к которым будет предоставляться бесплатный доступ, передает ТАСС слова заместителя Минкомсвязи Людмилы Боковой. Министерство рассматривает такую возможность на случай, если человеку с нулевым балансом на телефоне нужно вызвать машину.
Ключевой параметр, по которому отбираются кандидаты в бесплатные сервисы, – это социальная значимость сервиса, отметила Бокова. Подборка сервисов, доступ к которым будет бесплатным, должна давать людям возможность «заниматься творчеством, получать образование». При этом в первую очередь министерство рассматривает сервисы, разработанные в России.
Предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В числе служб, трафик к которым не будет тарифицироваться с 1 марта, будут сайты госуслуг и порталы органов власти, полный список сервисов должен быть утвержден к концу февраля.
После послания операторы связи поддержали инициативу президента. Однако в феврале компании – члены Российского союза промышленников и предпринимателей решили запросить компенсацию за выпадающие доходы.