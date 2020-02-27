Доступ к сервисам заказа такси может стать бесплатным

Предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию. В числе служб, трафик к которым не будет тарифицироваться с 1 марта, будут сайты госуслуг и порталы органов власти, полный список сервисов должен быть утвержден к концу февраля.