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Игровая приставка Sony PlayStation 5 может стать дефицитом в России

Из-за COVID, протестов и прочих проблем сложности с выпуском новинок в 2020 году возникли и у других вендоров
Павел Клевошин Татьяна Исакова
Предзаказы на новинку высоки, а первоначальный спрос россиян удастся удовлетворить лишь на 20–25%, прогнозирует эксперт /Sony

Sony PlayStation 5, появление которой на российском рынке ожидается 19 ноября, может стать дефицитом, опасаются опрошенные «Ведомостями» участники рынка электроники. Причина – как повышенный спрос на новую консоль в России (предыдущая, PlayStation 4, появилась на рынке в 2013 г.), так и проблемы с ее поставками продавцам, утверждают они. По предзаказу PlayStation 5 раскупили буквально за два дня, рассказывает сотрудник одного из ритейлеров. Такая скорость продаж связана с тем, что Sony выделила для российского рынка «слишком мало приставок», знает человек, близкий к одному из дистрибуторов Sony в России.

Уже сейчас понятно, что Sony не сможет удовлетворить первоначальный спрос на PlayStation 5 – в лучшем случае дефицит новых консолей в России будет устранен к марту-апрелю следующего года, прогнозирует собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных