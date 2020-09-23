Игровая приставка Sony PlayStation 5 может стать дефицитом в России

Игровая приставка Sony PlayStation 5 может стать дефицитом в РоссииИз-за COVID, протестов и прочих проблем сложности с выпуском новинок в 2020 году возникли и у других вендоров
Sony PlayStation 5, появление которой на российском рынке ожидается 19 ноября, может стать дефицитом, опасаются опрошенные «Ведомостями» участники рынка электроники. Причина – как повышенный спрос на новую консоль в России (предыдущая, PlayStation 4, появилась на рынке в 2013 г.), так и проблемы с ее поставками продавцам, утверждают они. По предзаказу PlayStation 5 раскупили буквально за два дня, рассказывает сотрудник одного из ритейлеров. Такая скорость продаж связана с тем, что Sony выделила для российского рынка «слишком мало приставок», знает человек, близкий к одному из дистрибуторов Sony в России.
Уже сейчас понятно, что Sony не сможет удовлетворить первоначальный спрос на PlayStation 5 – в лучшем случае дефицит новых консолей в России будет устранен к марту-апрелю следующего года, прогнозирует собеседник «Ведомостей».