Amazon запустила сервис по стримингу игр

Стриминг игр или облачный гейминг позволяют пользователям получить доступ к играм без скачивания программного обеспечения, покупки дисков и приставок. А поскольку все необходимые для процесса игры компьютерные вычисления выполняются на мощностях провайдера сервиса (в облаке), игроку не нужен и дорогой компьютер. По данным The Wall Street Journal, сервис стриминга игр Amazon под названием Luna будет доступен на персональных компьютерах, мобильных устройствах и ТВ-приставках Fire TV, которые выпускает Amazon. Играть можно с помощью клавиатуры и мыши, а также контроллеров Xbox One, DualShock 4 или собственного, выпущенного к открытию сервиса, контроллера Amazon Luna ($49). Стоимость подписки на начальном этапе составит $5,99 в месяц. Сервис пока доступен только в США. В настоящее время в сервисе доступно более 50 игр: в основном не новинки, но включая такие популярные релизы, как Assassin’s Creed и Sonic the Hedgehog.