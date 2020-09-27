Amazon запустила сервис по стримингу игр

Amazon запустила сервис по стримингу игрОблачный гейминг грозит отправить в небытие игровые приставки
Американская компания Amazon 24 сентября запустила сервис по стримингу игр. Интернет-гигант рассчитывает таким образом побороться за долю в зарождающемся сегменте рынка игр. Конкурентами Amazon будут Microsoft, Sony и Google, которые уже открыли свои собственные аналогичные сервисы (Xbox Game Pass, PlayStation Now и Stadia соответственно). Как отмечает Financial Times, ни для одной из четырех крупнейших технологических компаний США игры не являются основным бизнесом, но все они проявляют повышенный интерес к этому рынку. Например, Apple не производит игры, но по доходам с них входит в число крупнейших игровых компаний мира.
Стриминг игр или облачный гейминг позволяют пользователям получить доступ к играм без скачивания программного обеспечения, покупки дисков и приставок. А поскольку все необходимые для процесса игры компьютерные вычисления выполняются на мощностях провайдера сервиса (в облаке), игроку не нужен и дорогой компьютер. По данным The Wall Street Journal, сервис стриминга игр Amazon под названием Luna будет доступен на персональных компьютерах, мобильных устройствах и ТВ-приставках Fire TV, которые выпускает Amazon. Играть можно с помощью клавиатуры и мыши, а также контроллеров Xbox One, DualShock 4 или собственного, выпущенного к открытию сервиса, контроллера Amazon Luna ($49). Стоимость подписки на начальном этапе составит $5,99 в месяц. Сервис пока доступен только в США. В настоящее время в сервисе доступно более 50 игр: в основном не новинки, но включая такие популярные релизы, как Assassin’s Creed и Sonic the Hedgehog.
«Это только начало. Игры – вот новая арена битвы технологических компаний с рыночной стоимостью в сотни миллиардов долларов. Amazon, Apple, Facebook, Google и Microsoft – все хотят принять участие. Несколько лет назад в Amazon заметили, что 35% вечернего трафика на их облачной платформе Amazon Web Services шло на Netflix, и они запустили стриминговый сервис видео Amazon Prime Video. Сейчас ситуация повторяется с играми. Лет 15 назад в мире насчитывалось примерно 200 млн геймеров, а сегодня их 2,7 млрд. 10 лет назад рынок игр был сопоставим по доходам с Голливудом, а сегодня он уже в 4 раза больше, и темпы годового роста исчисляются двузначными цифрами», – заявил Financial Times аналитик сектора технологических компаний финансовой компании Mirabaud Securities Нил Кэмплинг.
Объем мирового рынка игр в этом году, по оценкам исследовательского агентства Pelham Smithers, достигнет $165 млрд, а по оценкам агентства IDC – $200 млрд. В начале 80-х гг. прошлого века этот рынок по средствам воспроизведения на две трети состоял из игровых автоматов, а на треть – из игровых приставок. С 90-х гг. свою долю стали постепенно занимать персональные компьютеры, а с 2000-х гг. началась экспансия мобильных устройств, в то время как доля игровых приставок сокращается с почти 50% в 2000 г. до прогнозируемых 20% в 2020 г. Самой популярной игровой консолью пока остается Sony PlayStation 2: выпущена в 2000 г. и продана в количестве 157 млн шт. Выпущенная в 2013 г. PlayStation 4 разошлась тиражом более чем 110 млн экземпляров. Но все эти цифры меркнут в сравнении с показателями продаж мобильных устройств: только с начала года три крупнейших производителя смартфонов продали примерно по 140 млн шт. каждый. В 2020 г., по прогнозу Pelham Smithers, на мобильные устройства придется $85 млрд дохода на рынке игр, $40 млрд – на персональные компьютеры, $33 млрд – на игровые приставки и $2 млрд – на остальные сегменты рынка, включая стриминг игр.
По оценкам агентства Markets and Markets, сегмент облачного гейминга мирового рынка игр в 2019 г. принес $306 млн, а к 2024 г. будет приносить $3,1 млрд. С такими темпами роста техгигантам явно есть за что побороться.