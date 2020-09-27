Amazon запустила сервис по стримингу игр

Объем мирового рынка игр в этом году, по оценкам исследовательского агентства Pelham Smithers, достигнет $165 млрд, а по оценкам агентства IDC – $200 млрд. В начале 80-х гг. прошлого века этот рынок по средствам воспроизведения на две трети состоял из игровых автоматов, а на треть – из игровых приставок. С 90-х гг. свою долю стали постепенно занимать персональные компьютеры, а с 2000-х гг. началась экспансия мобильных устройств, в то время как доля игровых приставок сокращается с почти 50% в 2000 г. до прогнозируемых 20% в 2020 г. Самой популярной игровой консолью пока остается Sony PlayStation 2: выпущена в 2000 г. и продана в количестве 157 млн шт. Выпущенная в 2013 г. PlayStation 4 разошлась тиражом более чем 110 млн экземпляров. Но все эти цифры меркнут в сравнении с показателями продаж мобильных устройств: только с начала года три крупнейших производителя смартфонов продали примерно по 140 млн шт. каждый. В 2020 г., по прогнозу Pelham Smithers, на мобильные устройства придется $85 млрд дохода на рынке игр, $40 млрд – на персональные компьютеры, $33 млрд – на игровые приставки и $2 млрд – на остальные сегменты рынка, включая стриминг игр.