Google представил новые смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G за $699 и $499

Google представил новые смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G за $699 и $499Компания выходит из борьбы в секторе устройств премиум-класса
«Миру не нужен еще один смартфон за $1000», – заявил репортерам вице-президент и руководитель подразделения по производству оборудования Google Рик Остерло 30 сентября, в день онлайн-презентации новой продукции компании. Представленными смартфонами Pixel 5 ($699) и Pixel 4a 5G ($499) Google обозначил свой выход из сектора премиальных смартфонов, а значит, и конец конкуренции с Apple и Samsung, стоимость устройств которых может превышать $1000, а то и приближаться к отметке в $2000. Хотя ценник в $699 все еще совсем не дешевый по сравнению со смартфонами других производителей – например, Huawei или Xiaomi с 5G-смартфонами до $500, – это не нижняя, а верхняя граница стоимости новых Pixel. Даже выпущенный в прошлом октябре Pixel 4 стоил на старте продаж от $800. Это подтверждает намерение компании переключиться на средний сегмент. Однако Остерло не исключил, что когда-нибудь компания вернется к «смартфонам за $1000».
В разработке новых смартфонов Google сделал «два шага вперед и два шага назад», как назвал действия компании американский журнал Fast Company. Чтобы снизить стоимость смартфонов (для Pixel 4a 5G – почти вдвое по сравнению с Pixel 4), пришлось упростить их функциональность. Теперь в смартфонах Pixel не будет функции разблокировки по лицу, а только старомодный сканер отпечатков пальцев на задней поверхности. Не будет и 6,3-дюймовой XL модификации, как в прошлом Pixel 4 XL. К тому же новые смартфоны получили процессор Qualcomm Snapdragon 765G – более медленный по сравнению с Qualcomm Snapdragon 855 в Pixel 4 и Qualcomm Snapdragon 730 в Pixel 4a.
Google также отказался от встроенного радара Soli, который в Pixel 4 определяет приближение руки пользователя к смартфону, чтобы подготовить экран к разблокировке по лицу, и распознает жесты в воздухе над экраном. Наконец, Pixel 4a 5G больше не защищен от влаги и не поддерживает беспроводную зарядку (в Pixel 5 есть и то и другое). Несмотря на эти «шаги назад», аналитики считают, что Google поступил правильно, отказавшись от не самых популярных функций в сторону снижения цены. По словам Остерло, он «рад, что компания разработала радар Soli и его станут использовать в будущем», но эта технология «слишком дорогая» для доступных смартфонов с базовыми функциями, на которых Google решил сосредоточиться в этом году.
Нововведения в Pixel 5 и Pixel 4a 5G, наоборот, касаются самых востребованных пользователями функций смартфонов. Устройства стали первыми в мире с предустановленной операционной системой Android 11 и, конечно, поддерживают 5G-сети. Pixel 5 получил безрамочный OLED-дисплей диагональю 6 дюймов, а Pixel 4a 5G – 6,2-дюймовый OLED-дисплей. В обеих моделях три камеры: фронтальная 8-Мп, которая врезана в матрицу экрана, основная камера 12.2-Мп и сверхширокоугольная 16-Мп. Улучшен ночной режим съемки, а также появилась возможность изменить угол освещения и осветлить темные части фотографий с помощью ИИ-технологий. Помимо этого увеличена емкость аккумуляторов: в Pixel 5 – до 4080 мАч, а в Pixel 4a 5G – до 3885 мАч – и добавлен режим Extreme Battery Saver, который позволит смартфонам продержаться до 48 часов на одном заряде. У Pixel 5 8 ГБ оперативной памяти, а у Pixel 4a 5G – 6 ГБ; в обеих моделях 128 ГБ встроенной памяти.
Pixel 4a 5G поступит в продажу 15 октября в Японии, а в ноябре – еще в восьми странах, включая США. Pixel 5 выйдет в восьми странах 15 октября, а в США – 28 октября (в Россию смартфоны Google официально не поставляются). Впрочем, в 2020 г. Google планирует продать всего 800 000 смартфонов Pixel 5 (для сравнения: Apple планирует поставить 75 млн iPhone 12). Всего же в этом году Google прогнозирует поставки 4,7 млн смартфонов линейки Pixel. Это значительное снижение после самого успешного для Pixel 2019 г., когда было продано 7,2 млн устройств, но даже с таким результатом Google не вошел в десятку лидеров производителей смартфонов и занял всего 0,4% рынка по объему продаж.