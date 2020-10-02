Google представил новые смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G за $699 и $499

«Миру не нужен еще один смартфон за $1000», – заявил репортерам вице-президент и руководитель подразделения по производству оборудования Google Рик Остерло 30 сентября, в день онлайн-презентации новой продукции компании. Представленными смартфонами Pixel 5 ($699) и Pixel 4a 5G ($499) Google обозначил свой выход из сектора премиальных смартфонов, а значит, и конец конкуренции с Apple и Samsung, стоимость устройств которых может превышать $1000, а то и приближаться к отметке в $2000. Хотя ценник в $699 все еще совсем не дешевый по сравнению со смартфонами других производителей – например, Huawei или Xiaomi с 5G-смартфонами до $500, – это не нижняя, а верхняя граница стоимости новых Pixel. Даже выпущенный в прошлом октябре Pixel 4 стоил на старте продаж от $800. Это подтверждает намерение компании переключиться на средний сегмент. Однако Остерло не исключил, что когда-нибудь компания вернется к «смартфонам за $1000».