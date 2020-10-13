У Acer появился интернет-магазин в России

Acer входит в топ-5 по продажам ноутбуков на Ozon, рассказывает руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» Ozon Наталья Селихова. С января по сентябрь продажи бренда на площадке выросли в 2,5 раза год к году. С августа Acer представлен на маркетплейсе Ozon в формате shop-in-shop: у бренда появилась собственная витрина, на которой представлено порядка 400 наименований товаров (в том числе 100 ноутбуков в разных ценовых категориях), говорит Селихова. До выхода бренда на маркетплейс с отдельной витриной его продукция была представлена на Ozon от селлеров маркетплейса, уточняет она.