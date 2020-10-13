У Acer появился интернет-магазин в России

У Acer появился интернет-магазин в РоссииУправлять им будет «дочка» Inventive Retail Group
На прошлой неделе компания Inventive eCommerce, «дочка» Inventive Retail Group (IRG, владеет сетями монобрендовых магазинов re:Store, Samsung, Lego, Nike), запустила интернет-магазин для производителя электроники Acer. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Помимо этого IRG организует для Acer бренд-шопы на российских маркетплейсах, говорит ее представитель Людмила Семушина: уже открыт бренд-шоп на Ozon.ru, в дальнейшем к списку добавятся Beru.ru, Goods.ru, Wildberries и др. До конца года для покупателей техники Acer станут доступны мобильное приложение, чат-боты, финансовые услуги и многое другое, обещает Семушина.
Тайваньская компания Acer – один из крупнейших поставщиков компьютеров на мировой рынок, в том числе на российский. Всего за II квартал 2020 г., по данным IDC, в Россию было поставлено около 1,49 млн настольных и портативных компьютеров; Acer вошел в пятерку самых популярных брендов.
Acer входит в топ-5 по продажам ноутбуков на Ozon, рассказывает руководитель направления «Компьютеры и ноутбуки» Ozon Наталья Селихова. С января по сентябрь продажи бренда на площадке выросли в 2,5 раза год к году. С августа Acer представлен на маркетплейсе Ozon в формате shop-in-shop: у бренда появилась собственная витрина, на которой представлено порядка 400 наименований товаров (в том числе 100 ноутбуков в разных ценовых категориях), говорит Селихова. До выхода бренда на маркетплейс с отдельной витриной его продукция была представлена на Ozon от селлеров маркетплейса, уточняет она.
Inventive eCommerce разработала для Acer сайт, запустила call-центр и службу клиентского сервиса, систему по сбору и обработке данных покупателей, следует из материалов группы. По словам Семушиной, система анализирует покупательское поведение на сайте, просмотры, покупки, отказы, обращения и может выдавать персонализированные рекомендации клиентам. Кроме того, для доставки электроники Acer будет использоваться собственная курьерская служба Inventive eCommerce.
Acer не первый клиент IRG, для которого группа запускает магазин исключительно в онлайн-формате. В январе был запущен интернет-магазин для Lenovo, китайского конкурента Acer. Как говорил тогда «Коммерсанту» гендиректор российского представительства Lenovo Александр Катаев, вендору нужны дополнительные площадки для продаж на фоне роста рынка: онлайн-продажи ноутбуков увеличиваются год к году на 30–35%.
Бренд-зоны на электронных торговых площадках позволят вендору увеличить представленность и нарастить продажи в РФ и СНГ, сказал гендиректор Inventive eCommerce Евгений Усенко.
Сейчас, чтобы обеспечить эффективное позиционирование продукта и рост продаж онлайн, создание бренд-зон на ключевых маркетплейсах является необходимостью, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Именно маркетплейсы являются ключевыми драйверами роста продаж, они в целом растут гораздо быстрее, чем омниканальные сети, в то время как офлайн-продажи сокращаются, отмечает он.
Acer выбрала для продвижения в России сильного партнера – IRG имеет уникальный опыт по развитию монобрендовых сетей в разных направлениях ритейла, считает Бурмистров. При этом основным здесь является выход компании на крупнейшие российские маркетплейсы, говорит он. Обеспечить сильную конверсию трафика с собственного интернет-магазина могут лишь еще более крупные компании, такие как Huawei, Xiaomi, Samsung, Apple, рассуждает эксперт. Acer в этом плане немного сложнее, однако появление бренд-зон компании на крупнейших маркетплейсах может дать хороший финансовый результат, отмечает Бурмистров.