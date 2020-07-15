Партнер Samsung и Apple открывает магазины Xiaomi в России

Inventive Retail Group, которая владеет сетями re:Store (торгует гаджетами Apple), Samsung, Sony и др., планирует открыть магазины монобрендовой сети Xiaomi. Об этом «Ведомостям» рассказали представители российского ритейлера и китайского производителя. Первый магазин откроется уже 22 июля в ТРЦ «Fort Отрадное», сообщили они. В магазине будут представлены смартфоны, планшеты, ноутбуки, носимые устройства, такие как часы и браслеты, а также различные аксессуары бренда Xiaomi. В перспективе Inventive Retail Group планирует открыть в России до 60 магазинов Xiaomi.