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Nokia возглавит проект Hexa-X по разработке сетей 6G

Запуск сетей мобильной связи шестого поколения в Европе ожидается в 2030 году
Илья Виноградов
Начало работы над технологиями 6G в то время, когда сети 5G еще только разворачиваются, – это нормальный процесс /Максим Стулов, Евгений Разумный / Ведомости

Финский телекоммуникационный гигант Nokia возглавит группу европейских компаний и университетов в проекте Hexa-X по разработке и подготовке к внедрению в Европе сетей мобильной связи 6G. Техническим менеджером проекта выступит шведская телекоммуникационная компания Ericsson. В проект также войдут Orange (Франция), Telefonica (Испания), Intel (США) и Siemens (ФРГ), университеты Турина, Дрездена, Мадрида, Оулу, Пизы и др. Проект получил грант программы Европейского союза по поддержке исследований и инноваций «Горизонт 2020». Официальная дата старта проекта – 1 января 2021 г., он рассчитан на 2,5 года.

Главные цели проекта Hexa-X – создание сценариев использования технологий 6G, разработка самих технологий и определение архитектуры взаимодействия всех участников внедрения и обеспечения работоспособности сетей мобильной связи шестого поколения. Ожидается, что технология 6G будет использовать сверхвысокочастотный терагерцовый диапазон радиоволн и обеспечивать скорости передачи данных от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с. Высокие скорости обеспечат, например, возможность просмотра голографических изображений в реальном времени и мгновенную передачу видео сверхвысокого разрешения с дронов. После завершения проекта Hexa-X начнется этап непосредственного внедрения сетей мобильной связи 6G в Европе. Коммерческая эксплуатация таких сетей, по прогнозу Nokia, начнется в 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных