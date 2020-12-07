Nokia возглавит проект Hexa-X по разработке сетей 6G

Nokia возглавит проект Hexa-X по разработке сетей 6GЗапуск сетей мобильной связи шестого поколения в Европе ожидается в 2030 году
Финский телекоммуникационный гигант Nokia возглавит группу европейских компаний и университетов в проекте Hexa-X по разработке и подготовке к внедрению в Европе сетей мобильной связи 6G. Техническим менеджером проекта выступит шведская телекоммуникационная компания Ericsson. В проект также войдут Orange (Франция), Telefonica (Испания), Intel (США) и Siemens (ФРГ), университеты Турина, Дрездена, Мадрида, Оулу, Пизы и др. Проект получил грант программы Европейского союза по поддержке исследований и инноваций «Горизонт 2020». Официальная дата старта проекта – 1 января 2021 г., он рассчитан на 2,5 года.
Главные цели проекта Hexa-X – создание сценариев использования технологий 6G, разработка самих технологий и определение архитектуры взаимодействия всех участников внедрения и обеспечения работоспособности сетей мобильной связи шестого поколения. Ожидается, что технология 6G будет использовать сверхвысокочастотный терагерцовый диапазон радиоволн и обеспечивать скорости передачи данных от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с. Высокие скорости обеспечат, например, возможность просмотра голографических изображений в реальном времени и мгновенную передачу видео сверхвысокого разрешения с дронов. После завершения проекта Hexa-X начнется этап непосредственного внедрения сетей мобильной связи 6G в Европе. Коммерческая эксплуатация таких сетей, по прогнозу Nokia, начнется в 2030 г.