Nokia возглавит проект Hexa-X по разработке сетей 6G

Главные цели проекта Hexa-X – создание сценариев использования технологий 6G, разработка самих технологий и определение архитектуры взаимодействия всех участников внедрения и обеспечения работоспособности сетей мобильной связи шестого поколения. Ожидается, что технология 6G будет использовать сверхвысокочастотный терагерцовый диапазон радиоволн и обеспечивать скорости передачи данных от 100 Гбит/с до 1 Тбит/с. Высокие скорости обеспечат, например, возможность просмотра голографических изображений в реальном времени и мгновенную передачу видео сверхвысокого разрешения с дронов. После завершения проекта Hexa-X начнется этап непосредственного внедрения сетей мобильной связи 6G в Европе. Коммерческая эксплуатация таких сетей, по прогнозу Nokia, начнется в 2030 г.