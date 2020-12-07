Российские суда перейдут в автономный режим

Судоходная компания «Морспецсервис» 7 декабря подписала соглашение с «Кронштадт технологиями» об оснащении 10 грузопассажирских судов системами автономного судовождения. Еще одно соглашение – между «Кронштадт технологиями» и SeaEnergy (входит в ГК «МТ-групп») об оснащении автономными системами 10 сухогрузов – планируется подписать 8 декабря. Об этом «Ведомостям» рассказал генеральный директор отраслевого центра «Маринет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Александр Пинский и подтвердили представители компаний.