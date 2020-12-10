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«Билайн» покидают абоненты и топ-менеджеры

Вице-президент «Вымпелкома» Арташес Сивков, курировавший розницу, уходит из компании
Валерий Кодачигов Екатерина Кинякина
Первый исполнительный вице-президент «Вымпелкома» Арташес Сивков уходит со своего поста /Михаил Почуев / ТАСС

О том, что первый исполнительный вице-президент «Вымпелкома» Арташес Сивков уходит со своего поста, «Ведомостям» рассказали источники в компаниях – партнерах сотовых компаний. В пресс-службе оператора информацию подтвердили. «У «Билайна» все хорошо, компания набрала хорошую форму, но мы действительно расходимся», – прокомментировал ситуацию сам Сивков.

Говорить о причинах ухода он не стал. Так же поступили и в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных