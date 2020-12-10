«Билайн» покидают абоненты и топ-менеджеры

«Билайн» покидают абоненты и топ-менеджерыВице-президент «Вымпелкома» Арташес Сивков, курировавший розницу, уходит из компании
О том, что первый исполнительный вице-президент «Вымпелкома» Арташес Сивков уходит со своего поста, «Ведомостям» рассказали источники в компаниях – партнерах сотовых компаний. В пресс-службе оператора информацию подтвердили. «У «Билайна» все хорошо, компания набрала хорошую форму, но мы действительно расходимся», – прокомментировал ситуацию сам Сивков.
Говорить о причинах ухода он не стал. Так же поступили и в пресс-службе.
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