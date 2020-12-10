Онлайн-путешествия стали хитом сезона пандемии

В свою очередь, агрегатор Sputnik8 продал до 10 000 билетов на виртуальные экскурсии, рассказал гендиректор компании Александр Ким. Обе компании запустили новый продукт в период локдауна. «Весной, когда все сидели по домам, онлайн-экскурсии стали единственной возможностью «гулять» в прямом эфире с гидами. Летом, когда строгие ограничения сняли и появилась возможность путешествовать по России, интерес к продукту сильно упал, но к осени мы вновь отметили рост запросов на онлайн-прогулки», – рассказывает Козловская. По ее словам, летом онлайн-формат прогулок занимал около 2% от всех продаж Tripster, в октябре объем вырос до 6%. «Мы ожидаем, что зимой рост будет до 10%», – говорит представитель компании. Такую же динамику отмечает и Sputnik8. «С апреля до начала мая продажи онлайн-экскурсий росли примерно в 2 раза каждую неделю по сравнению с предыдущей, затем рост замедлился. С августа по октябрь мы не продавали онлайны. С начала ноября возобновили продажи», – говорит Ким. В ноябре сервис продавал до семи онлайн-экскурсий в неделю.