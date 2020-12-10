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Онлайн-путешествия стали хитом сезона пандемии

Интерактивные экскурсии через Zoom заменили виртуальные на время ограничений
Анастасия Львова Павел Клевошин
Россиянам было продано около 20 000 билетов на такие экскурсии в разных городах мира /Александр Демьянчук / ТАСС

Крупный агрегатор российского рынка экскурсий и туров Tripster продал 10 000 онлайн-экскурсий в 2020 г., сообщила «Ведомостям» руководитель партнерской программы компании Анна Козловская.

В свою очередь, агрегатор Sputnik8 продал до 10 000 билетов на виртуальные экскурсии, рассказал гендиректор компании Александр Ким. Обе компании запустили новый продукт в период локдауна. «Весной, когда все сидели по домам, онлайн-экскурсии стали единственной возможностью «гулять» в прямом эфире с гидами. Летом, когда строгие ограничения сняли и появилась возможность путешествовать по России, интерес к продукту сильно упал, но к осени мы вновь отметили рост запросов на онлайн-прогулки», – рассказывает Козловская. По ее словам, летом онлайн-формат прогулок занимал около 2% от всех продаж Tripster, в октябре объем вырос до 6%. «Мы ожидаем, что зимой рост будет до 10%», – говорит представитель компании. Такую же динамику отмечает и Sputnik8. «С апреля до начала мая продажи онлайн-экскурсий росли примерно в 2 раза каждую неделю по сравнению с предыдущей, затем рост замедлился. С августа по октябрь мы не продавали онлайны. С начала ноября возобновили продажи», – говорит Ким. В ноябре сервис продавал до семи онлайн-экскурсий в неделю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных