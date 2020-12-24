Telegram будет брать деньги

В феврале 2018 г. на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) был опубликован отчет о том, что две компании Павла Дурова, зарегистрированные на Британских Виргинских островах – Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc, привлекли на ICO $850 млн от 81 инвестора. Из документов, опубликованных позднее, стало известно, что первыми инвесторами платформы стали один из основателей Qiwi, Сергей Солонин, бывший владелец «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили, а также миллиардеры Роман Абрамович и Михаил Гуцериев. Еще $850 млн Telegram привлек в рамках второго раунда ICO от 94 инвесторов. Все 175 инвесторов первого и второго раундов в совокупности вложили $1,7 млрд и в момент запуска платформы должны были получить криптовалютные выплаты в Gram по заранее оговоренному курсу.Однако в октябре 2019 г. SEC инициировала судебное разбирательство, требуя признать, что криптовалюта Gram является ценной бумагой, а потому не может быть выпущена по упрощенной процедуре ICO, как это изначально планировал Дуров. На этом основании американский регулятор потребовал вернуть деньги американским инвесторам и запретить проект, чтобы исключить вероятность участия инвесторов из США в дальнейшем.