«Ростелеком» создаст платформу учета ЖКХ для Минобороны

«Ростелеком» создаст платформу учета ЖКХ для МинобороныСистема будет осуществлять мониторинг на более чем 5000 объектов военного ведомства
Согласно информации, опубликованной на портале закупок «Ростелекома», 18–24 декабря оператор объявил конкурсы в 59 регионах на привлечение подрядчиков для реализации проекта «Цифровая платформа ЖКХ». Это ведомственный проект, реализуемый по контракту с Минобороны, указано в документации.
В конкурсной документации указано, что цифровая платформа «Ростелекома» в режиме реального времени будет собирать сведения об оказании коммунальных услуг и расходах электроэнергии в имущественном комплексе Минобороны. Сейчас «Ростелеком» приступил к закупкам оборудования и выбору субподрядчиков, которые будут устанавливать и подключать счетчики на местах, уточнил представитель оператора.
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