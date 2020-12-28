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«Ростелеком» создаст платформу учета ЖКХ для Минобороны

Система будет осуществлять мониторинг на более чем 5000 объектов военного ведомства
Екатерина Кинякина Алексей Никольский
ЖКХ традиционно ассоциируется с наиболее проблемной частью хозяйства
Минобороны, которая связана с расточительством /Валерий Матыцин / ТАСС

Согласно информации, опубликованной на портале закупок «Ростелекома», 18–24 декабря оператор объявил конкурсы в 59 регионах на привлечение подрядчиков для реализации проекта «Цифровая платформа ЖКХ». Это ведомственный проект, реализуемый по контракту с Минобороны, указано в документации.

В конкурсной документации указано, что цифровая платформа «Ростелекома» в режиме реального времени будет собирать сведения об оказании коммунальных услуг и расходах электроэнергии в имущественном комплексе Минобороны. Сейчас «Ростелеком» приступил к закупкам оборудования и выбору субподрядчиков, которые будут устанавливать и подключать счетчики на местах, уточнил представитель оператора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных