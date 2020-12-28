«Ростелеком» создаст платформу учета ЖКХ для Минобороны

В конкурсной документации указано, что цифровая платформа «Ростелекома» в режиме реального времени будет собирать сведения об оказании коммунальных услуг и расходах электроэнергии в имущественном комплексе Минобороны. Сейчас «Ростелеком» приступил к закупкам оборудования и выбору субподрядчиков, которые будут устанавливать и подключать счетчики на местах, уточнил представитель оператора.