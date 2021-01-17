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Переход на отечественное ПО ускоряют на год

Форсирование перехода делает его невыполнимым, считают участники рынка
Татьяна Исакова
За три года осуществить переход на отечественные аналоги оборудования трудно /МАКСИМ СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ

В проекте указа президента о переходе объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на преимущественное использование отечественного программного обеспечения (ПО) и оборудования Минцифры обозначило сроки этого перехода – до 1 января 2023 г. для ПО и до 1 января 2024 г. для оборудования. Проект указа направлен на обеспечение информационной безопасности в экономической сфере на субъектах КИИ, сказано в документе, размещенном на regulation.gov.ru.

К КИИ относят сети связи, информационные и автоматизированные системы управления, задействованные в здравоохранении, связи, энергетике, транспорте, банковской и иных сферах финансового рынка. В мае 2020 г. Минцифры опубликовало проект указа президента, предусматривающий переход на преимущественное использование ими отечественного ПО до 1 января 2021 г., еще через год объекты КИИ должны были перейти на российское оборудование. Однако в ходе общественного обсуждения вопроса в октябре прошлого года эти даты были отвергнуты и названы новые – январь 2024 г. для ПО и январь 2025 г. для оборудования. Проект указа с этими датами был размещен на сайте правовых актов 29 октября 2020 г., об этом ранее писали «Ведомости». Однако в начале 2021 г. Минцифры опубликовало новый проект с новыми датами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных