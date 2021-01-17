Переход на отечественное ПО ускоряют на год

К КИИ относят сети связи, информационные и автоматизированные системы управления, задействованные в здравоохранении, связи, энергетике, транспорте, банковской и иных сферах финансового рынка. В мае 2020 г. Минцифры опубликовало проект указа президента, предусматривающий переход на преимущественное использование ими отечественного ПО до 1 января 2021 г., еще через год объекты КИИ должны были перейти на российское оборудование. Однако в ходе общественного обсуждения вопроса в октябре прошлого года эти даты были отвергнуты и названы новые – январь 2024 г. для ПО и январь 2025 г. для оборудования. Проект указа с этими датами был размещен на сайте правовых актов 29 октября 2020 г., об этом ранее писали «Ведомости». Однако в начале 2021 г. Минцифры опубликовало новый проект с новыми датами.