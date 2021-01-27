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Количество жалоб на сотовую связь снижается

Об этом свидетельствуют данные Роскомнадзора
Екатерина Кинякина
Чаще всего чиновникам жаловались абоненты «Мегафона» /Евгений Разумный / Ведомости

По долгу службы сотрудники Роскомнадзора взаимодействуют не только со связистами, интернет-компаниями и СМИ, но и с абонентами, которые пишут жалобы на операторов. Главным образом жалуются на операторов сотовой связи. В 2020 г. таких обращений стало меньше: 5200 против 6400 в 2019 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе надзорного ведомства. Больше всего абонентов возмущало качество услуг связи, рост тарифов, оказание дополнительных платных услуг без согласия абонента, отказ в переносе номера при смене абонентом оператора, перечисляют представители Роскомнадзора.

Чаще всего чиновникам жаловались абоненты «Мегафона» – в 2020 г. они направили в Роскомнадзор 1838 жалоб (в 2019 г. их было на тысячу больше – 2814). На втором месте по числу рекламаций оказалась МТС: 1242 жалобы в 2020 г. против 1300 годом ранее. При этом абонентская база у МТС больше, чем у «Мегафона»: по итогам первого полугодия 2020 г. 84,9 млн абонентов против 75,4 млн (количество абонентов в III квартале «Мегафон» не раскрывает, а итоги 2020 г. сотовые компании подведут позже). В целом количество пользователей у этих операторов сохраняется примерно на одном уровне и переход абонентов от одного из них к другому не сказывается на их рыночных позициях, отмечает человек, знакомый с менеджерами нескольких операторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных