Количество жалоб на сотовую связь снижается

Количество жалоб на сотовую связь снижаетсяОб этом свидетельствуют данные Роскомнадзора
По долгу службы сотрудники Роскомнадзора взаимодействуют не только со связистами, интернет-компаниями и СМИ, но и с абонентами, которые пишут жалобы на операторов. Главным образом жалуются на операторов сотовой связи. В 2020 г. таких обращений стало меньше: 5200 против 6400 в 2019 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе надзорного ведомства. Больше всего абонентов возмущало качество услуг связи, рост тарифов, оказание дополнительных платных услуг без согласия абонента, отказ в переносе номера при смене абонентом оператора, перечисляют представители Роскомнадзора.
Чаще всего чиновникам жаловались абоненты «Мегафона» – в 2020 г. они направили в Роскомнадзор 1838 жалоб (в 2019 г. их было на тысячу больше – 2814). На втором месте по числу рекламаций оказалась МТС: 1242 жалобы в 2020 г. против 1300 годом ранее. При этом абонентская база у МТС больше, чем у «Мегафона»: по итогам первого полугодия 2020 г. 84,9 млн абонентов против 75,4 млн (количество абонентов в III квартале «Мегафон» не раскрывает, а итоги 2020 г. сотовые компании подведут позже). В целом количество пользователей у этих операторов сохраняется примерно на одном уровне и переход абонентов от одного из них к другому не сказывается на их рыночных позициях, отмечает человек, знакомый с менеджерами нескольких операторов.