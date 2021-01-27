Количество жалоб на сотовую связь снижается

Чаще всего чиновникам жаловались абоненты «Мегафона» – в 2020 г. они направили в Роскомнадзор 1838 жалоб (в 2019 г. их было на тысячу больше – 2814). На втором месте по числу рекламаций оказалась МТС: 1242 жалобы в 2020 г. против 1300 годом ранее. При этом абонентская база у МТС больше, чем у «Мегафона»: по итогам первого полугодия 2020 г. 84,9 млн абонентов против 75,4 млн (количество абонентов в III квартале «Мегафон» не раскрывает, а итоги 2020 г. сотовые компании подведут позже). В целом количество пользователей у этих операторов сохраняется примерно на одном уровне и переход абонентов от одного из них к другому не сказывается на их рыночных позициях, отмечает человек, знакомый с менеджерами нескольких операторов.