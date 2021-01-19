Операторы заработали на изоляции

Операторы заработали на изоляцииОбъем рынка интернет-доступа вырос на 5–6%
Выручка в 1,79 трлн руб. означает рост на 2% в сравнении с показателями 2019 г. Крупнейшим сегментом рынка остается мобильная связь с суммарным объемом продаж в 1 трлн руб. Рост в этом секторе в прошлом году составил всего 1%.
Закрытие границ во II квартале 2020 г. привело к снижению спроса на сотовую связь со стороны трудовых мигрантов и падению доходов от роуминга, что повлекло за собой сокращение выручки сотовых компаний в указанный период на 1,6%, подсчитали в АКРА. Однако уже в III квартале выручка вернулась к положительной динамике, увеличившись на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
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