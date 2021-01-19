Операторы заработали на изоляции

Закрытие границ во II квартале 2020 г. привело к снижению спроса на сотовую связь со стороны трудовых мигрантов и падению доходов от роуминга, что повлекло за собой сокращение выручки сотовых компаний в указанный период на 1,6%, подсчитали в АКРА. Однако уже в III квартале выручка вернулась к положительной динамике, увеличившись на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.