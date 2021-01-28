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Догонит ли Intel конкурентов с новым гендиректором

Пэт Гелсингер возвращается в компанию, которую рассчитывал возглавить еще более 10 лет назад
Софья Корепанова
Назначенный гендиректор Intel Пэт Гелсингер /Milind Shelte / The India Today Group via Getty Images

У Пэта Гелсингера всегда была репутация бойскаута – мальчика честного, отзывчивого, обязательного, осмотрительного и основательного. Он был назван «наименее нарциссичным» из гендиректоров сотни крупнейших компаний США в исследовании 2013 г., которое провел декан австралийской Высшей школы менеджмента Маккуори Алекс Фрино (с помощью технологии анализа естественного языка он определял, как коррелируют финансовые показатели компаний с частотой использования их руководителями местоимения «я» или «мой» по сравнению с «мы», «наш»).

Но однажды Гелсингер взбунтовался против этого образа. Дело было несколько лет назад на конференции для клиентов разработчика ПО VMware в Лас-Вегасе. Гелсингер обратился к аудитории: «Я задумался, что лично я могу сделать, чтобы вывести свои обязательства (он был гендиректором VMware. – «Ведомости») на новый уровень? Я пошел в салон татуировок Bad-Ass Tattoo и...» Засучив рукав, Гелсингер продемонстрировал огромную татуировку с логотипом компании, спускавшуюся с плеча ниже локтя. И показал фотографию, как светловолосый татуировщик с косичками набивает ему тату. Собравшиеся были в восторге: вот же какой классный способ показать лояльность компании, вот какая уверенность в том, что не придется стесняться татуировки! Не выразила восхищения только жена Гелсингера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных