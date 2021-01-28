Догонит ли Intel конкурентов с новым гендиректором

Но однажды Гелсингер взбунтовался против этого образа. Дело было несколько лет назад на конференции для клиентов разработчика ПО VMware в Лас-Вегасе. Гелсингер обратился к аудитории: «Я задумался, что лично я могу сделать, чтобы вывести свои обязательства (он был гендиректором VMware. – «Ведомости») на новый уровень? Я пошел в салон татуировок Bad-Ass Tattoo и...» Засучив рукав, Гелсингер продемонстрировал огромную татуировку с логотипом компании, спускавшуюся с плеча ниже локтя. И показал фотографию, как светловолосый татуировщик с косичками набивает ему тату. Собравшиеся были в восторге: вот же какой классный способ показать лояльность компании, вот какая уверенность в том, что не придется стесняться татуировки! Не выразила восхищения только жена Гелсингера.