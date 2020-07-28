Intel отстала на год

23 июля Intel сообщила, что выпуск процессоров по 7-нм техпроцессу задержится на год. Американский производитель микропроцессоров также заявил, что собирается отдавать все больше производства на аутсорс, чтобы новые продукты оставались конкурентоспособными. Сразу после этого объявления акции компании упали на 16%, рыночная капитализация сократилась на $41 млрд. Не помогли даже хорошие финансовые показатели Intel за II квартал: прибыль выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $5,11 млрд, доход вырос почти на 20% до $19,73 млрд, превысив прогноз аналитиков. На этой неделе акции упали еще на 2%.