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Intel отстала на год

Аналитики сомневаются, сможет ли гигант сохранить лидерство
Илья Виноградов
Венката Рендучинтала вынужден покинуть Intel, так и не запустив 7-нм техпроцесс /David Maung / Bloomberg via Getty Images

Из Intel уходит руководитель подразделения по технологиям, системной архитектуре и клиентским решениям Венката Рендучинтала. Он пришел в Intel в 2015 г. на проект внедрения чипов по 7-нанометровому техпроцессу. И хотя формально это не увольнение, очевидно, что высшее руководство считает его виноватым в задержке проекта.

23 июля Intel сообщила, что выпуск процессоров по 7-нм техпроцессу задержится на год. Американский производитель микропроцессоров также заявил, что собирается отдавать все больше производства на аутсорс, чтобы новые продукты оставались конкурентоспособными. Сразу после этого объявления акции компании упали на 16%, рыночная капитализация сократилась на $41 млрд. Не помогли даже хорошие финансовые показатели Intel за II квартал: прибыль выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $5,11 млрд, доход вырос почти на 20% до $19,73 млрд, превысив прогноз аналитиков. На этой неделе акции упали еще на 2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных