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«Россети» вооружились беспилотниками

Компания начнет их применять для мониторинга ЛЭП
Татьяна Исакова
Далеко не все заказчики готовы применять беспилотники еще и потому, что аэросъемка может вскрыть нежелательные факты /Концерн «Вега»

Закупленный компанией «Россети-центр» комплекс включает в себя мультикоптер, многофункциональные зарядные станции и программное обеспечение. Материальную часть поставляет концерн «Вега», входящий в холдинг «Росэлектроника» («Ростех»), ПО – концерн «Автоматика».

Эксплуатация комплекса начнется в Липецкой области в ближайшее время, рассказали «Ведомостям» в «Россетях», где рассчитывают, что мониторинг с беспилотника позволит собирать и анализировать данные о состоянии сетей и снижать аварийность ЛЭП. При обнаружении дефектов система будет автоматически передавать данные в информационную систему «Россетей», рассказывают в «Автоматике».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных