«Россети» вооружились беспилотниками

Эксплуатация комплекса начнется в Липецкой области в ближайшее время, рассказали «Ведомостям» в «Россетях», где рассчитывают, что мониторинг с беспилотника позволит собирать и анализировать данные о состоянии сетей и снижать аварийность ЛЭП. При обнаружении дефектов система будет автоматически передавать данные в информационную систему «Россетей», рассказывают в «Автоматике».