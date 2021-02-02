«Россети» вооружились беспилотниками

«Россети» вооружились беспилотникамиКомпания начнет их применять для мониторинга ЛЭП
Закупленный компанией «Россети-центр» комплекс включает в себя мультикоптер, многофункциональные зарядные станции и программное обеспечение. Материальную часть поставляет концерн «Вега», входящий в холдинг «Росэлектроника» («Ростех»), ПО – концерн «Автоматика».
Эксплуатация комплекса начнется в Липецкой области в ближайшее время, рассказали «Ведомостям» в «Россетях», где рассчитывают, что мониторинг с беспилотника позволит собирать и анализировать данные о состоянии сетей и снижать аварийность ЛЭП. При обнаружении дефектов система будет автоматически передавать данные в информационную систему «Россетей», рассказывают в «Автоматике».
Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам