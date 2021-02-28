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Фонд Владимира Потанина инвестировал в тренажеры для врачей

Фонд Winter Capital купил 20% компании DocClub
Екатерина Кинякина
Потанин инвестирует в тренажеры для врачей /Андрей Гордеев / Ведомости

Фонд Winter Capital, соучредителем и крупнейшим участником которого является бизнесмен Владимир Потанин, приобрел 20% акций компании DocClub, занимающейся разработкой тренажера-симулятора для врачей, рассказали «Ведомостям» представители фонда и компании.

«Health tech – одна из ключевых инвестиционных вертикалей Winter Capital», – подчеркнул представитель фонда. Ранее Winter Capital, в частности, инвестировал в польского разработчика DocPlanner, создавшего крупнейшую в Европе базу данных о практикующих врачах. Помимо медицинских проектов в портфеле фонда есть также акции британского разработчика электробусов Arrival, основанного бывшим замминистра связи РФ Денисом Свердловым, онлайн-кинотеатра ivi, портала Banki.ru, онлайн-школы Skyeng и др. – суммарная оценка активов под управлением фонда, по его данным, превышает $1 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных