Фонд Владимира Потанина инвестировал в тренажеры для врачей

«Health tech – одна из ключевых инвестиционных вертикалей Winter Capital», – подчеркнул представитель фонда. Ранее Winter Capital, в частности, инвестировал в польского разработчика DocPlanner, создавшего крупнейшую в Европе базу данных о практикующих врачах. Помимо медицинских проектов в портфеле фонда есть также акции британского разработчика электробусов Arrival, основанного бывшим замминистра связи РФ Денисом Свердловым, онлайн-кинотеатра ivi, портала Banki.ru, онлайн-школы Skyeng и др. – суммарная оценка активов под управлением фонда, по его данным, превышает $1 млрд.