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«Вымпелком» покупает рекламно-технологическую платформу OTM

Она понадобилась компании в связи с ужесточением требований к использованию персональных данных
Тимур Бордюг
Российское законодательство в сфере использования персональных данных ужесточается, и можно предположить, что в ближайшие годы этот процесс будет только усиливаться /Максим Стулов / Ведомости

«Вымпелком» ведет переговоры о покупке российской группы OTM, которой принадлежит технологическая платформа для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы, рассказал «Ведомостям» источник в медиаагентстве, работающем с платформой. Компания Veon, владеющая оператором, уже обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) за одобрением сделки, знает другой собеседник «Ведомостей».

В пресс-службе ФАС подтвердили, что получили ходатайство Veon. Источник, близкий к ОТМ, говорит, что сделка находится в завершающей стадии. По его словам, «Вымпелком» интересует приобретение «более 51%» в ОТМ. «Переговоры ведутся, но о завершении сделки говорить преждевременно», – уточнил источник, знакомый с ходом переговоров. В «Вымпелкоме» и ОТМ не стали комментировать информацию о сделке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных