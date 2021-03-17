«Вымпелком» покупает рекламно-технологическую платформу OTM

«Вымпелком» покупает рекламно-технологическую платформу OTMОна понадобилась компании в связи с ужесточением требований к использованию персональных данных
«Вымпелком» ведет переговоры о покупке российской группы OTM, которой принадлежит технологическая платформа для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы, рассказал «Ведомостям» источник в медиаагентстве, работающем с платформой. Компания Veon, владеющая оператором, уже обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) за одобрением сделки, знает другой собеседник «Ведомостей».
В пресс-службе ФАС подтвердили, что получили ходатайство Veon. Источник, близкий к ОТМ, говорит, что сделка находится в завершающей стадии. По его словам, «Вымпелком» интересует приобретение «более 51%» в ОТМ. «Переговоры ведутся, но о завершении сделки говорить преждевременно», – уточнил источник, знакомый с ходом переговоров. В «Вымпелкоме» и ОТМ не стали комментировать информацию о сделке.