Российская IТ-отрасль нацелилась на $50 млрд

Российская IТ-отрасль нацелилась на $50 млрдТакая цель содержится в плане господдержки российских информтехнологий
К 2024 г. выручка от реализации отечественных IТ-решений должна увеличиться в 1,9 раза, а к 2030 г. – в 4 раза. Такие цели обозначены Минцифры во втором пакете мер поддержки отрасли информационных технологий и отражены в паспорте проекта «Господдержка развития отрасли ИТ» (копия документа есть у «Ведомостей»). 18 марта программа была рассмотрена на совещании у профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В ближайшее время документ будет представлен на подпись председателю правительства. «После утверждения начнем его выполнять, детально прорабатывая с ведомствами мероприятия по каждой мере поддержки IТ-отрасли», – сообщили в Минцифры.
По оценке IDC, в 2020 г. объем российского IТ-рынка достиг $24,18 млрд. То есть в 2024 г., если планы Минцифры реализуются, его объем приблизится к отметке $50 млрд.