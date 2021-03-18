Российская IТ-отрасль нацелилась на $50 млрд

К 2024 г. выручка от реализации отечественных IТ-решений должна увеличиться в 1,9 раза, а к 2030 г. – в 4 раза. Такие цели обозначены Минцифры во втором пакете мер поддержки отрасли информационных технологий и отражены в паспорте проекта «Господдержка развития отрасли ИТ» (копия документа есть у «Ведомостей»). 18 марта программа была рассмотрена на совещании у профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В ближайшее время документ будет представлен на подпись председателю правительства. «После утверждения начнем его выполнять, детально прорабатывая с ведомствами мероприятия по каждой мере поддержки IТ-отрасли», – сообщили в Минцифры.