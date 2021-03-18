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Российская IТ-отрасль нацелилась на $50 млрд

Такая цель содержится в плане господдержки российских информтехнологий
Екатерина Кинякина Татьяна Исакова Мария Истомина
Денис Абрамов / Ведомости

К 2024 г. выручка от реализации отечественных IТ-решений должна увеличиться в 1,9 раза, а к 2030 г. – в 4 раза. Такие цели обозначены Минцифры во втором пакете мер поддержки отрасли информационных технологий и отражены в паспорте проекта «Господдержка развития отрасли ИТ» (копия документа есть у «Ведомостей»). 18 марта программа была рассмотрена на совещании у профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В ближайшее время документ будет представлен на подпись председателю правительства. «После утверждения начнем его выполнять, детально прорабатывая с ведомствами мероприятия по каждой мере поддержки IТ-отрасли», – сообщили в Минцифры.

По оценке IDC, в 2020 г. объем российского IТ-рынка достиг $24,18 млрд. То есть в 2024 г., если планы Минцифры реализуются, его объем приблизится к отметке $50 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных