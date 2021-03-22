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Уникальные цифровые сертификаты покорили рынок произведений искусства

Через несколько лет они полностью изменят наше представление о праве собственности
Ирина Власова
По мнению гендиректора криптобанка ТТМ, сумасшедшая популярность NFT связана именно с тем, что блокчейн и криптовалюты проникли в искусство, попали в модную волну: «Поэтому мы видим NFT на коллажи, проданные за $70 млн на аукционе». На фото фрагмент работы художника Beeple, проданной на аукционе Christie's /Reuters

Гендиректор Tesla Илон Маск объявил в своем Twitter, что продает музыкальный трек о невзаимозаменяемом токене (Non Fungible Token, NFT) за такой токен. На него сразу нашелся покупатель: художник Майк Винкельманн, известный под псевдонимом Beeple, предложил предпринимателю $69 млн за токен – именно столько он накануне заработал на продаже коллекции рисунков, ставшей первым лотом в истории аукционного дома Christie’s, проданным за криптовалюту. Маск ответил, что готов отдать NFT дешевле – за 420 млн токенов Dogecoin общей стоимостью примерно $24 млн, но позже назвал свое решение «не совсем правильным» и отказался от сделки.

Однако ажиотаж вокруг NFT продолжает расти. Продать в новом формате пытаются не только песни, но и видеоклипы, изображения и даже слова. Так, миллиардер и инвестор Марк Кьюбан выставил на продажу в формате NFT одну из своих мотивационных цитат, запросив за нее $1700 в криптовалюте. В интервью CNBC он сравнил сегодняшнее отношение к NFT с первыми днями существования интернета, отметив, что, если бы начинал бизнес сейчас, NFT были бы одной из технологий, на которой бы он сосредоточился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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