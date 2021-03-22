Уникальные цифровые сертификаты покорили рынок произведений искусства

Уникальные цифровые сертификаты покорили рынок произведений искусстваЧерез несколько лет они полностью изменят наше представление о праве собственности
Гендиректор Tesla Илон Маск объявил в своем Twitter, что продает музыкальный трек о невзаимозаменяемом токене (Non Fungible Token, NFT) за такой токен. На него сразу нашелся покупатель: художник Майк Винкельманн, известный под псевдонимом Beeple, предложил предпринимателю $69 млн за токен – именно столько он накануне заработал на продаже коллекции рисунков, ставшей первым лотом в истории аукционного дома Christie’s, проданным за криптовалюту. Маск ответил, что готов отдать NFT дешевле – за 420 млн токенов Dogecoin общей стоимостью примерно $24 млн, но позже назвал свое решение «не совсем правильным» и отказался от сделки.
Однако ажиотаж вокруг NFT продолжает расти. Продать в новом формате пытаются не только песни, но и видеоклипы, изображения и даже слова. Так, миллиардер и инвестор Марк Кьюбан выставил на продажу в формате NFT одну из своих мотивационных цитат, запросив за нее $1700 в криптовалюте. В интервью CNBC он сравнил сегодняшнее отношение к NFT с первыми днями существования интернета, отметив, что, если бы начинал бизнес сейчас, NFT были бы одной из технологий, на которой бы он сосредоточился.