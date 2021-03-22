Уникальные цифровые сертификаты покорили рынок произведений искусства

Однако ажиотаж вокруг NFT продолжает расти. Продать в новом формате пытаются не только песни, но и видеоклипы, изображения и даже слова. Так, миллиардер и инвестор Марк Кьюбан выставил на продажу в формате NFT одну из своих мотивационных цитат, запросив за нее $1700 в криптовалюте. В интервью CNBC он сравнил сегодняшнее отношение к NFT с первыми днями существования интернета, отметив, что, если бы начинал бизнес сейчас, NFT были бы одной из технологий, на которой бы он сосредоточился.