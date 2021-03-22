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Леонид Рейман снова на связи

Его компания приобрела 51% акций «Агат РТ»
Екатерина Кинякина
По словам Реймана, отраслевая интеграция и объединение усилий успешных участников рынка – один из наиболее эффективных путей развития российской электроники /Евгений Разумный / Ведомости

«Рутек» стал мажоритарным акционером компании «Агат – российские технологии» («Агат РТ»), выкупив 51% акций у владельцев компании. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Леонида Реймана и подтвердили в обеих компаниях. Сумму сделки стороны не раскрывают. По словам человека, знакомого с ее деталями, пакет приобретен почти за 100 млн руб.

«Агат РТ» – это группа компаний, разрабатывающих решения в сфере телефонии, в том числе системы записи, оповещения по телефону с помощью голосовых сообщений и sms. В 2020 г. совокупная выручка всех юридических лиц, входящих в группу «Агат РТ», составила порядка 160 млн руб., утверждает человек, близкий к компании. Лицом группы выступает ООО «Агат софт». В карточке компании «Агат РТ» в системе «СПАРК-Интерфакс» указано три связанных юрлица – ООО «Инфо-телеком», ООО «Связь.Софт.Консалтинг» и ООО «А-электрон». В сделке участвовали «Агат софт» и ООО «Инфо-телеком»: согласно СПАРК, «Рутеку» теперь принадлежит по 51% в обоих юрлицах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных