Леонид Рейман снова на связи

«Агат РТ» – это группа компаний, разрабатывающих решения в сфере телефонии, в том числе системы записи, оповещения по телефону с помощью голосовых сообщений и sms. В 2020 г. совокупная выручка всех юридических лиц, входящих в группу «Агат РТ», составила порядка 160 млн руб., утверждает человек, близкий к компании. Лицом группы выступает ООО «Агат софт». В карточке компании «Агат РТ» в системе «СПАРК-Интерфакс» указано три связанных юрлица – ООО «Инфо-телеком», ООО «Связь.Софт.Консалтинг» и ООО «А-электрон». В сделке участвовали «Агат софт» и ООО «Инфо-телеком»: согласно СПАРК, «Рутеку» теперь принадлежит по 51% в обоих юрлицах.