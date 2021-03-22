Леонид Рейман снова на связи

Леонид Рейман снова на связиЕго компания приобрела 51% акций «Агат РТ»
«Рутек» стал мажоритарным акционером компании «Агат – российские технологии» («Агат РТ»), выкупив 51% акций у владельцев компании. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Леонида Реймана и подтвердили в обеих компаниях. Сумму сделки стороны не раскрывают. По словам человека, знакомого с ее деталями, пакет приобретен почти за 100 млн руб.
«Агат РТ» – это группа компаний, разрабатывающих решения в сфере телефонии, в том числе системы записи, оповещения по телефону с помощью голосовых сообщений и sms. В 2020 г. совокупная выручка всех юридических лиц, входящих в группу «Агат РТ», составила порядка 160 млн руб., утверждает человек, близкий к компании. Лицом группы выступает ООО «Агат софт». В карточке компании «Агат РТ» в системе «СПАРК-Интерфакс» указано три связанных юрлица – ООО «Инфо-телеком», ООО «Связь.Софт.Консалтинг» и ООО «А-электрон». В сделке участвовали «Агат софт» и ООО «Инфо-телеком»: согласно СПАРК, «Рутеку» теперь принадлежит по 51% в обоих юрлицах.