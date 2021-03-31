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Инспекторов по недвижимости оснащают видеорегистраторами

Москва закупает 200 носимых камер, чтобы дистанционно контролировать их работу
Валерий Кодачигов
Московские полицейские, работники Центра организации дорожного движения, контролеры в наземном транспорте и метро уже пользуются миниатюрными видеорегистраторами /Григорий Сысоев / РИА Новости

Московских чиновников, выявляющих самострой и другие нарушения в сфере недвижимости, снабдят миниатюрными видеокамерами, транслирующими онлайн-видео, – мера призвана сократить число злоупотреблений во время проверок.

Московские полицейские, работники Центра организации дорожного движения, контролеры в наземном транспорте и метро уже пользуются миниатюрными видеорегистраторами. Теперь ими оснастят сотрудников Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости (ГИН), следует из конкурсной документации департамента по конкурентной политике Москвы, опубликованной на сайте госзакупок. Специальное мобильное устройство крепится на одежде инспектора, включаться оно должно в ходе проверки и транслировать звук и видео в Единый центр хранения данных Москвы, где собираются данные с других московских видеокамер. При этом инспектор должен будет носить специальный бейдж, предупреждающий окружающих о ведущемся видеонаблюдении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных