Инспекторов по недвижимости оснащают видеорегистраторами

Московские полицейские, работники Центра организации дорожного движения, контролеры в наземном транспорте и метро уже пользуются миниатюрными видеорегистраторами. Теперь ими оснастят сотрудников Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости (ГИН), следует из конкурсной документации департамента по конкурентной политике Москвы, опубликованной на сайте госзакупок. Специальное мобильное устройство крепится на одежде инспектора, включаться оно должно в ходе проверки и транслировать звук и видео в Единый центр хранения данных Москвы, где собираются данные с других московских видеокамер. При этом инспектор должен будет носить специальный бейдж, предупреждающий окружающих о ведущемся видеонаблюдении.