Минпромторг видит рынок телекомоборудования на 44% российским

В 2019 г. доля российского оборудования, реализуемого на отечественном телекомрынке, составляла 20% от общего объема в 510 млрд руб. К 2025 г. весь рынок вырастет до 830 млрд руб., оценивают в Минпромторге. При этом объем продаж именно российского телекомоборудования должен увеличиться втрое – до 360 млрд руб., что будет адекватно доле в 44%.