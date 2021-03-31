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Минпромторг видит рынок телекомоборудования на 44% российским

Ведомство представило план импортозамещения в отрасли связи
Екатерина Кинякина
Операторы сотовой связи уже не раз заявляли, что готовы внедрять отечественное оборудование, если оно будет соответствовать стандартам качества /Андрей Гордеев / Ведомости

Целевые показатели Минпромторга отражены в презентации «Точки роста в электронной промышленности РФ», предоставленной «Ведомостям» главой департамента радиоэлектронной промышленности министерства Василием Шпаком.

В 2019 г. доля российского оборудования, реализуемого на отечественном телекомрынке, составляла 20% от общего объема в 510 млрд руб. К 2025 г. весь рынок вырастет до 830 млрд руб., оценивают в Минпромторге. При этом объем продаж именно российского телекомоборудования должен увеличиться втрое – до 360 млрд руб., что будет адекватно доле в 44%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных