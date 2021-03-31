Минпромторг видит рынок телекомоборудования на 44% российским

Минпромторг видит рынок телекомоборудования на 44% российскимВедомство представило план импортозамещения в отрасли связи
Целевые показатели Минпромторга отражены в презентации «Точки роста в электронной промышленности РФ», предоставленной «Ведомостям» главой департамента радиоэлектронной промышленности министерства Василием Шпаком.
В 2019 г. доля российского оборудования, реализуемого на отечественном телекомрынке, составляла 20% от общего объема в 510 млрд руб. К 2025 г. весь рынок вырастет до 830 млрд руб., оценивают в Минпромторге. При этом объем продаж именно российского телекомоборудования должен увеличиться втрое – до 360 млрд руб., что будет адекватно доле в 44%.
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