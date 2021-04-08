«Ренессанс кредит» требует 80 млн у «Мегафона» в суде

«Ренессанс кредит» требует 80 млн у «Мегафона» в судеЮристы прогнозируют появление целого ряда подобных исков
В марте «Ренессанс кредит», которым владеет группа «Онэксим» Михаила Прохорова, обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с «Мегафона» и sms-агрегатора «Загрузка» чуть более 81 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. В чем суть претензий банка к оператору и агрегатору, в материалах суда не указано. Речь идет о возмещении убытков, причиненных односторонним повышением тарифов на sms-сообщения банка, заявил «Ведомостям» представитель «Ренессанс кредита». Детали иска он не раскрыл.
В «Мегафоне» отказались комментировать разбирательство. Его соответчик АО «Загрузка», по данным «СПАРК-Интерфакса», входит в группу компаний «Связной». Однако, как сообщил «Ведомостям» представитель «Связного», компания не принадлежит сотовому ритейлеру с 2016 г. Представители «Загрузки» не ответили на вопросы «Ведомостей».