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«Ренессанс кредит» требует 80 млн у «Мегафона» в суде

Юристы прогнозируют появление целого ряда подобных исков
Валерий Кодачигов
Сотовых операторов вызывают в суд /Евгений Разумный, Максим Стулов / Ведомости

В марте «Ренессанс кредит», которым владеет группа «Онэксим» Михаила Прохорова, обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с «Мегафона» и sms-агрегатора «Загрузка» чуть более 81 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. В чем суть претензий банка к оператору и агрегатору, в материалах суда не указано. Речь идет о возмещении убытков, причиненных односторонним повышением тарифов на sms-сообщения банка, заявил «Ведомостям» представитель «Ренессанс кредита». Детали иска он не раскрыл.

В «Мегафоне» отказались комментировать разбирательство. Его соответчик АО «Загрузка», по данным «СПАРК-Интерфакса», входит в группу компаний «Связной». Однако, как сообщил «Ведомостям» представитель «Связного», компания не принадлежит сотовому ритейлеру с 2016 г. Представители «Загрузки» не ответили на вопросы «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных