«Ренессанс кредит» требует 80 млн у «Мегафона» в суде

В марте «Ренессанс кредит», которым владеет группа «Онэксим» Михаила Прохорова, обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с «Мегафона» и sms-агрегатора «Загрузка» чуть более 81 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел. В чем суть претензий банка к оператору и агрегатору, в материалах суда не указано. Речь идет о возмещении убытков, причиненных односторонним повышением тарифов на sms-сообщения банка, заявил «Ведомостям» представитель «Ренессанс кредита». Детали иска он не раскрыл.