Минцифры усложнит закупки иностранного софта госорганами

Минцифры усложнит закупки иностранного софта госорганамиВсе заявки на покупку импортного ПО будут идти через министерство
«В рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли Минцифры планирует ввести требование о необходимости согласования с ведомством приобретения зарубежного ПО госорганами и госкомпаниями», – сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. Второй пакет мер поддержки был передан в правительство в марте и в скором времени может поступить на подпись премьер-министру – после утверждения программы на уровне вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Сейчас при проведении закупки любой госзаказчик обязан прежде всего искать нужные ему программные продукты в реестре отечественного ПО. Если в полной мере подходящего ПО в реестре не находят, закупающие пишут мотивированное обоснование «невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств». Обоснование включают в досье при оформлении закупки того ПО, которое ищет заказчик.