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Минцифры усложнит закупки иностранного софта госорганами

Все заявки на покупку импортного ПО будут идти через министерство
Екатерина Кинякина
Действующей системы контроля недостаточно для того, чтобы эффективно отфильтровывать и выявлять неправомерные заявки на закупку иностранного ПО /PIXABAY

«В рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли Минцифры планирует ввести требование о необходимости согласования с ведомством приобретения зарубежного ПО госорганами и госкомпаниями», – сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры. Второй пакет мер поддержки был передан в правительство в марте и в скором времени может поступить на подпись премьер-министру – после утверждения программы на уровне вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Сейчас при проведении закупки любой госзаказчик обязан прежде всего искать нужные ему программные продукты в реестре отечественного ПО. Если в полной мере подходящего ПО в реестре не находят, закупающие пишут мотивированное обоснование «невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств». Обоснование включают в досье при оформлении закупки того ПО, которое ищет заказчик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных