Минцифры усложнит закупки иностранного софта госорганами

Сейчас при проведении закупки любой госзаказчик обязан прежде всего искать нужные ему программные продукты в реестре отечественного ПО. Если в полной мере подходящего ПО в реестре не находят, закупающие пишут мотивированное обоснование «невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств». Обоснование включают в досье при оформлении закупки того ПО, которое ищет заказчик.