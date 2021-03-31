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Минцифры выступило против установки неудаляемых приложений

Ведомости

Минцифры считает неправильной практику установки приложений, которые невозможно удалить с устройств, заявил замглавы министерства Максим Паршин через пресс-службу.

«Мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений», – сказал Паршин. Он отметил, что требования о предварительной установке российских программ на смартфоны, планшеты и компьютеры нужны для того, чтобы пользователи могли выбирать, какими приложениями пользоваться – отечественными, иностранным или и теми, и другими.

«Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет», – подчеркнул замминистра.

С 1 апреля в России должны быть запущены продажи смартфонов, планшетов, портативных и стационарных компьютеров, а также смарт-телевизоров, на которых должны быть предустановлены российские программы. Среди этих приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и др.

Утвержденный правительством в начале этого года список обязательного ПО включает продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.

Ранее по теме: «Яндекс» назвал отказавшиеся от установки неудаляемых приложений компании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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