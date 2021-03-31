Минцифры выступило против установки неудаляемых приложений

«Мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений», – сказал Паршин. Он отметил, что требования о предварительной установке российских программ на смартфоны, планшеты и компьютеры нужны для того, чтобы пользователи могли выбирать, какими приложениями пользоваться – отечественными, иностранным или и теми, и другими.