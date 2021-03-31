Минцифры выступило против установки неудаляемых приложений
Минцифры считает неправильной практику установки приложений, которые невозможно удалить с устройств, заявил замглавы министерства Максим Паршин через пресс-службу.
«Мы считаем неправильной практику установки неудаляемых с устройств приложений», – сказал Паршин. Он отметил, что требования о предварительной установке российских программ на смартфоны, планшеты и компьютеры нужны для того, чтобы пользователи могли выбирать, какими приложениями пользоваться – отечественными, иностранным или и теми, и другими.
«Никаких условий о невозможности удалить предустановленные программы в законодательстве нет», – подчеркнул замминистра.
С 1 апреля в России должны быть запущены продажи смартфонов, планшетов, портативных и стационарных компьютеров, а также смарт-телевизоров, на которых должны быть предустановлены российские программы. Среди этих приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и др.
Утвержденный правительством в начале этого года список обязательного ПО включает продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.