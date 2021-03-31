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«Яндекс» назвал отказавшиеся от установки неудаляемых приложений компании

Ведомости

Китайские компании Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu, Prestigio, занимающиеся производством гаджетов, не будут делать неудаляемыми сервисы «Яндекса» на своих смартфонах в России. Об этом написал на Facebook управляющий директор группы «Яндекс» Тигран Худавердян. 

«Связались со всеми вендорами. Уже ответили и подтвердили, что не будут ставить приложения неудаляемыми: Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu, Prestigio. Партнерам — спасибо за оперативность», — сообщил он.

С 1 апреля в России должны быть запущены продажи смартфонов, планшетов, портативных и стационарных компьютеров, а также смарт-телевизоров, на которых должны быть предустановлены российские программы. Поправки в закон «О защите прав потребителей» (так называемый закон об обязательной предустановке софта) были приняты в 2019 г. 

Среди этих приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и многое другое. Количество обязательных программ варьируется в зависимости от типа устройства (больше всего их на Android-смартфонах – 16 наименований). Утвержденный правительством в начале этого года список обязательного ПО включает продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных