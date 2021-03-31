«Яндекс» назвал отказавшиеся от установки неудаляемых приложений компании
«Связались со всеми вендорами. Уже ответили и подтвердили, что не будут ставить приложения неудаляемыми: Huawei, Honor, Xiaomi, Vivo, ZTE, F Plus, Meizu, Prestigio. Партнерам — спасибо за оперативность», — сообщил он.
С 1 апреля в России должны быть запущены продажи смартфонов, планшетов, портативных и стационарных компьютеров, а также смарт-телевизоров, на которых должны быть предустановлены российские программы. Поправки в закон «О защите прав потребителей» (так называемый закон об обязательной предустановке софта) были приняты в 2019 г.
Среди этих приложений – браузеры, антивирусный и картографический софт, мессенджеры, почтовые агенты и многое другое. Количество обязательных программ варьируется в зависимости от типа устройства (больше всего их на Android-смартфонах – 16 наименований). Утвержденный правительством в начале этого года список обязательного ПО включает продукты «Яндекса», Mail.ru Group, «Лаборатории Касперского», «Ростелекома», «Первого канала» и других крупнейших российских интернет- и медиакомпаний.