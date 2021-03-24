Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступит в силу с 1 июня 2021 г.
Согласно закону , продажа отдельных видов технически сложных товаров с нарушением требования о программном обеспечении повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. руб., на юрлиц — от 50 до 200 тыс. руб.
Ранее о том, что Минцифры разрабатывает постановление правительства, согласно которому производители смартфонов и планшетов будут обязаны использовать российские поисковые системы в предустановленных браузерах по умолчанию, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердил профильный чиновник. Отмечалось, что это постановление расширит требование закона о предустановке российского программного обеспечения.
Согласно закону, с 1 апреля 2021 г. производители смартфонов и планшетов обязаны предустанавливать 16 классов программ, разработанных российскими компаниями. Среди них приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», газеты «Ведомости», компании «Новые облачные технологии», «Госуслуги» и платежная система «Мир».