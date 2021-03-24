Путин подписал закон о штрафах за продажу гаджетов без российского ПО

Ранее о том, что Минцифры разрабатывает постановление правительства, согласно которому производители смартфонов и планшетов будут обязаны использовать российские поисковые системы в предустановленных браузерах по умолчанию, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердил профильный чиновник. Отмечалось, что это постановление расширит требование закона о предустановке российского программного обеспечения.