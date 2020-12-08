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Минцифры назвало приложения для обязательной предустановки на устройства

Ведомости

Министерство цифрового развития сформировало список приложений, предварительная установка которых планируется на всех новых электронных устройствах, сообщает пресс-служба ведомства.

«Всего министерство получило около 100 заявлений от производителей ПО. После анализа заявок был сформирован перечень продуктов, рекомендованных к предустановке. В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты Яндекс, в категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» – Mail.ru, среди антивирусных систем – Kaspersky, офисного ПО – «Мой офис»», — сообщили в Минцифры.

Помимо этого, на электронных устройствах будут установлены социальный сервис Госуслуги и платежная система «Мир». После утверждения перечня правительством программы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут предустанавливать на все смартфоны, планшеты, телевизоры с функцией Smart TV, ноутбуки и персональные компьютеры. При этом пользователи всегда смогут установить другие аналогичные программы по собственному желанию, подчеркнули в ведомстве. 

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Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV подписал президент России Владимир Путин в декабре 2019 г.

Изначально ввести обязательную предустановку российского софта на гаджеты, предназначенные к продаже в России, предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Инициатива ведомства входила в дорожную карту по развитию конкуренции в сфере информационных технологий на 2018–2020 гг., которую в августе 2018 г. утвердил занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев. Новое требование позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, объясняли в ФАС.

Предполагалось, что закон вступит в силу 1 июля 2020 г. Однако срок перенесли на 1 января 2021 г. в связи с пандемией коронавируса после обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину Ассоциации продавцов и производителей электроники (РАТЭК).

«Предустановка ПО – часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением», — считают в Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных