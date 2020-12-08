Минцифры назвало приложения для обязательной предустановки на устройства

Помимо этого, на электронных устройствах будут установлены социальный сервис Госуслуги и платежная система «Мир». После утверждения перечня правительством программы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут предустанавливать на все смартфоны, планшеты, телевизоры с функцией Smart TV, ноутбуки и персональные компьютеры. При этом пользователи всегда смогут установить другие аналогичные программы по собственному желанию, подчеркнули в ведомстве.