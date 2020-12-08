Минцифры назвало приложения для обязательной предустановки на устройства
Министерство цифрового развития сформировало список приложений, предварительная установка которых планируется на всех новых электронных устройствах, сообщает пресс-служба ведомства.
«Всего министерство получило около 100 заявлений от производителей ПО. После анализа заявок был сформирован перечень продуктов, рекомендованных к предустановке. В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты Яндекс, в категориях «электронная почта», «новостной агрегатор», «социальные сети» – Mail.ru, среди антивирусных систем – Kaspersky, офисного ПО – «Мой офис»», — сообщили в Минцифры.
Помимо этого, на электронных устройствах будут установлены социальный сервис Госуслуги и платежная система «Мир». После утверждения перечня правительством программы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут предустанавливать на все смартфоны, планшеты, телевизоры с функцией Smart TV, ноутбуки и персональные компьютеры. При этом пользователи всегда смогут установить другие аналогичные программы по собственному желанию, подчеркнули в ведомстве.
Закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV подписал президент России Владимир Путин в декабре 2019 г.
Изначально ввести обязательную предустановку российского софта на гаджеты, предназначенные к продаже в России, предложила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Инициатива ведомства входила в дорожную карту по развитию конкуренции в сфере информационных технологий на 2018–2020 гг., которую в августе 2018 г. утвердил занимавший тогда пост премьера Дмитрий Медведев. Новое требование позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, объясняли в ФАС.
Предполагалось, что закон вступит в силу 1 июля 2020 г. Однако срок перенесли на 1 января 2021 г. в связи с пандемией коронавируса после обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину Ассоциации продавцов и производителей электроники (РАТЭК).
«Предустановка ПО – часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением», — считают в Минцифры.