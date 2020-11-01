Переход критической IT-инфраструктуры на отечественный софт и оборудование откладывается

Правильнее было бы использовать критерий доверенности оборудования (он характеризует отсутствие внешних каналов управления, а также возможность модифицировать и развивать используемое решение самостоятельно), а не его происхождение, считает директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. По его словам, критерий «российскости» не показатель его безопасности. Оборудование может быть российским, но в нем могут быть встроены технологические каналы, которые позволяют управлять им из-за рубежа, поясняет он. Также оборудованию может быть присвоен статус российского, оно будет внесено в реестр и при этом построено на иностранных процессорах, утверждает он. Перевести всю инфраструктуру на отечественное оборудование нереально за короткий срок, уверен Покровский. Российская промышленность не готова сейчас обеспечить выполнение указа, заключает эксперт.